Teva Pharm devrait connaître une croissance accrue en 2027 malgré l'impact de l'IRA américain sur l'Austedo

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Teva Pharmaceutical Industries TEVA.N TEVA.TA prévoit une croissance en 2027 malgré la loi américaine sur la réduction de l'inflation, qui plafonnera les prix de son médicament phare, l'Austedo, destiné au traitement de la maladie de Huntington et de la dyskinésie tardive, a déclaré mardi son directeur général, Richard Francis.

Dans un entretien accordé à Reuters, M. Francis a également indiqué que Weltruza, le médicament contre la schizophrénie que Teva vient de lancer, ne devrait pas générer de chiffre d’affaires significatif avant le second semestre 2027, mais qu’il était bien placé pour 2028.

M. Francis a précisé que, malgré la faiblesse du secteur des génériques et la forte croissance de trois médicaments de marque, la société israélienne Teva estime que son activité génériques continuera de croître et de générer des bénéfices grâce à son important portefeuille de biosimilaires.