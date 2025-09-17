 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Teva, partenaire de Medincell, tiendra une conférence investisseurs sur les résultats de phase 3 de l’Olanzapine LAI après leur présentation à Psych Congress 2025
17/09/2025 à 14:00

Les données issues de l’essai de phase 3 SOLARIS seront présentées à Psych Congress 2025, du 17 au 21 septembre 2025 à San Diego (Californie)

Teva organisera une conférence téléphonique à destination des analystes et des investisseurs le lundi 22 septembre 2025 à 11h00 ET (17h00 à Paris) pour présenter ces résultats

La présentation sera retransmise en direct sur le site des relations investisseurs de Teva : https://ir.tevapharm.com/Events-and-Presentations


