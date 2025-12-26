information fournie par Boursorama avec AFP • 26/12/2025 à 10:26

Le Mexique achète 47 trains Alstom et leur maintenance pour 920 M d'euros

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Les chemins de fer mexicains ont signé un contrat de 920 millions d'euros avec Alstom pour 47 trains et leur maintenance pendant 5 ans, a annoncé l'entreprise française dans un communiqué publié vendredi.

Signé avec l'Agence de régulation du transport ferroviaire mexicain (ARTF), le contrat comprend 33 trains longue distance "de type Intercités" et 14 trains périurbains, précise le communiqué.

Plus des trois-quarts du contenu de ces trains sera fabriqué au Mexique et notamment à Ciudad Sahagún, non loin de Mexico, le premier site d'assemblage de la marque en Amérique du Nord, explique le communiqué.

Le projet permettra, selon Alstom, de "créer et de maintenir plusieurs centaines d'emplois" dans l'ingénierie, la gestion de projet et dans le secteur manufacturier.

Ce contrat "stimule l'industrie ferroviaire mexicaine, favorise la spécialisation technique et renforce le réseau de fournisseurs locaux", avance Maite Ramos, directrice générale d'Alstom pour la région Nord de l'Amérique latine, citée dans le communiqué.

Les trains diesel seront déployés sur des lignes non-électrifiées et atteindront une vitesse maximale d'environ 165 km/h.

Ils relieront les "régions clés du centre et du nord du pays", selon le constructeur ferroviaire.

Leur capacité sera d'environ 300 passagers pour les services Intercités et jusqu'à 600 pour les services périurbains.

Alstom est présent au Mexique depuis 1952 et a participé au développement de la première ligne de métro de Mexico, rappelle la marque dans le communiqué.

Le constructeur ferroviaire français précise que ce contrat sera enregistré au 3e trimestre de son exercice fiscal 2025/2026.