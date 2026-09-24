Tessenderlo conclut une transaction de 403 millions de dollars pour acquérir une participation de 20 % dans la société américaine FMC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le groupe chimique belge Tessenderlo
TESB.BR a finalisé une prise de participation minoritaire dans la société américaine spécialisée dans les sciences agricoles FMC FMC.N , en acquérant une participation de 20 % pour environ 403 millions de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises.
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