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Tessenderlo conclut une transaction de 403 millions de dollars pour acquérir une participation de 20 % dans la société américaine FMC
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 07:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe chimique belge Tessenderlo

TESB.BR a finalisé une prise de participation minoritaire dans la société américaine spécialisée dans les sciences agricoles FMC FMC.N , en acquérant une participation de 20 % pour environ 403 millions de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises.

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FMC CORP
9,905 USD NYSE -6,25%
TESSENDERLO GR
20,5500 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
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