Tesla va rappeler près de 219 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème lié à l'image de la caméra de recul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions supplémentaires tout au long du texte)

Tesla TSLA.O procède au rappel de 218 868 véhicules aux États-Unis en raison d'un retard dans l'affichage des images de la caméra de recul qui pourrait augmenter le risque d'accident, a déclaré mercredi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

L'autorité de régulation a indiqué que l'affichage de la caméra de recul des véhicules concernés pouvait être retardé lorsque la voiture passe en marche arrière, réduisant ainsi la visibilité du conducteur.

Le rappel concerne certains véhicules des modèles 3, Y, S et X, a-t-elle précisé.

Tesla a publié une mise à jour logicielle à distance pour résoudre le problème. Le mois dernier, la NHTSA a clos une enquête portant sur environ 2,6 millions de véhicules Tesla concernant une fonctionnalité permettant de déplacer les voitures à distance, après avoir constaté qu'elle n'était liée qu'à des incidents à faible vitesse.