Tesla réduit ses effectifs à Berlin de 1 700 personnes, selon le Handelsblatt

Les effectifs de Tesla dans sa gigafactory située à l'extérieur de Berlin ont diminué d'environ 1 700 employés, a rapporté mercredi le quotidien économique Handelsblatt.

L'usine de Gruenheide, au sud-est de la capitale allemande, le seul site de production de Tesla en Europe, compte actuellement 10 703 travailleurs, a indiqué le journal, citant un document interne invitant le personnel à élire leurs représentants au comité d'entreprise.

Ce chiffre est en baisse de 14 % par rapport à celui donné dans un document similaire avant les élections du comité d'entreprise en 2024.

Un porte-parole de l'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En avril 2024, Musk a annoncé aux travailleurs de Tesla que le fabricant de véhicules électriques allait licencier plus de 10 % de sa main-d'œuvre au niveau mondial afin de réduire les coûts et d'améliorer la productivité.