 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tesla rappelle près de 219.000 véhicules aux USA en raison d'un problème de la caméra de recul
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 10:29

Tesla TSLA.O , procède au rappel de 218.868 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème lié à la caméra de recul, qui entraine un retard dans l'affichage des images susceptible d'augmenter le risque d'accident, ont annoncé mercredi les autorités américaines de régulation de la sécurité automobile.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a précisé que l'affichage de la caméra de recul sur les véhicules concernés pouvait présenter un décalage lorsque la voiture passe en marche arrière, réduisant ainsi la visibilité du conducteur.

Le rappel concerne certains véhicules des modèles 3, Y, S et X, a-t-elle ajouté.

Le constructeur américain de véhicules électriques a publié une mise à jour logicielle à distance pour résoudre le problème.

La NHTSA a clos le mois dernier une enquête portant sur environ 2,6 millions de véhicules Tesla concernant une fonctionnalité permettant de déplacer les voitures à distance, après avoir constaté qu'elle n'était liée qu'à des incidents à faible vitesse.

(Rédigé par Ananya Palyekar à Bangalore; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
389,3700 USD NASDAQ -0,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme couvre d'un drap les corps de victimes de frappes russes à Kramatorsk, dans l'Est de l'Ukraine, le 5 mai 2026 ( The 93rd Kholodnyi Yar Separate / IRYNA RYBAKOVA )
    L'Ukraine accuse la Russie d'avoir ignoré le cessez-le-feu unilatéral de Kiev
    information fournie par AFP 06.05.2026 11:10 

    L'Ukraine a accusé mercredi Moscou d'avoir violé un cessez-le-feu déclaré unilatéralement par Kiev en frappant le pays dans la nuit avec une centaine de drones, au lendemain de la mort de près de 30 civils dans des frappes russes. La Russie a ignoré l'appel de ... Lire la suite

  • Moutons au Lac Hawea près de la ville de Wanaka en Nouvelle-Zélande le 21 septembre 2023 ( AFP / KAVINDA HERATH )
    Climat: en Nouvelle-Zélande, un combat judiciaire contre la "pensée magique"
    information fournie par AFP 06.05.2026 10:51 

    La Nouvelle-Zélande, célèbre pour ses paysages verdoyants et sa biodiversité, voit son gouvernement attaqué en justice par des associations environnementales qui l'accusent de recourir à la "pensée magique" plutôt que d'adopter des mesures concrètes contre le changement ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris veut voir la vie en rose
    information fournie par AFP 06.05.2026 10:41 

    La Bourse de Paris, comme les autres marchés mondiaux, laisse libre cours mercredi à son goût pour le risque et le gain avec des espoirs de détente au Moyen-Orient. A 11h, l'indice CAC 40 progressait de 2,4%. Les investisseurs avaient déjà fait preuve d'optimisme ... Lire la suite

  • 100% ETF : le palmarès des ETF iShares au 1er trimestre 2026
    100% ETF : le palmarès des ETF iShares au 1er trimestre 2026
    information fournie par Boursorama 06.05.2026 10:36 

    Dans ce nouveau numéro de 100% ETF, on découvre les ETF iShares les plus achetés chez BoursoBank au premier trimestre 2026. Un palmarès dominé par des produits très populaires... mais aussi d'autres moins connus.  Arnaud Gihan, responsable de la distribution France ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank