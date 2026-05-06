Tesla rappelle près de 219.000 véhicules aux USA en raison d'un problème de la caméra de recul

Tesla TSLA.O , procède au rappel de 218.868 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème lié à la caméra de recul, qui entraine un retard dans l'affichage des images susceptible d'augmenter le risque d'accident, ont annoncé mercredi les autorités américaines de régulation de la sécurité automobile.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a précisé que l'affichage de la caméra de recul sur les véhicules concernés pouvait présenter un décalage lorsque la voiture passe en marche arrière, réduisant ainsi la visibilité du conducteur.

Le rappel concerne certains véhicules des modèles 3, Y, S et X, a-t-elle ajouté.

Le constructeur américain de véhicules électriques a publié une mise à jour logicielle à distance pour résoudre le problème.

La NHTSA a clos le mois dernier une enquête portant sur environ 2,6 millions de véhicules Tesla concernant une fonctionnalité permettant de déplacer les voitures à distance, après avoir constaté qu'elle n'était liée qu'à des incidents à faible vitesse.

(Rédigé par Ananya Palyekar à Bangalore; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)