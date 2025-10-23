Tesla rappelle plus de 63 000 Cybertrucks en raison d'un défaut d'éclairage et propose un correctif logiciel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a annoncé jeudi qu'elle rappelait 63.619 Cybertrucks en raison d'un logiciel qui rend les feux de stationnement avant trop lumineux, ce qui peut nuire à la vision des conducteurs venant en sens inverse.

Elle a déclaré qu'une mise à jour logicielle over-the-air a été publiée pour corriger le problème gratuitement pour les Cybertrucks construits entre le 13 novembre 2023 et le 11 octobre 2025.

Le constructeur automobile dirigé par Elon Musk a déclaré avoir identifié le problème lors d'un examen interne au début du mois, après que des tests photométriques ont confirmé la luminosité excessive.

Tesla a déclaré n'avoir reçu aucun rapport d'accidents, de blessures ou de décès liés à ce problème.

Mercredi, le fabricant de véhicules électriques a également rappelé 12 963 véhicules Model 3 et Model Y en raison d'un défaut de composant du bloc-batterie susceptible de provoquer une perte de propulsion et d'augmenter le risque d'accident.

Au début du mois, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a déclaré qu'elle ouvrait une enquête sur 2,88 millions de véhicules Tesla équipés de son système d'auto-conduite intégrale, après plus de 50 signalements d'infractions à la sécurité routière et une série d'accidents.

Mercredi, la société a annoncé un chiffre d'affaires record pour le troisième trimestre , dépassant les estimations de Wall Street, grâce à ses ventes trimestrielles les plus élevées de véhicules électriques, les acheteurs américains s'étant empressés de profiter d'un crédit d'impôt clé avant qu'il n'expire le mois dernier.

Mais le bénéfice de Tesla a manqué les attentes des analystes, en partie à cause des tarifs douaniers et des coûts de recherche, ainsi que de la baisse des revenus provenant des crédits réglementaires qui devraient continuer à s'estomper avec la récente législation adoptée par l'administration Trump.

Les actions de la société étaient en baisse de 3,3 % dans les échanges avant bourse. L'action est en hausse de près de 9 % depuis le début de l'année.