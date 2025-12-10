Après un record en 2025, TUI adopte des prévisions prudentes pour 2026

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le numéro un européen du tourisme, le groupe allemand TUI, a justifié mercredi ses prévisions prudentes pour l'exercice 2025-2026 par la persistance des incertitudes géopolitiques et économiques, après avoir dégagé un résultat annuel 2024-2025 record.

Pour son exercice qui se terminera en septembre 2026, l'entreprise de Hanovre s'attend à une hausse de son chiffre d'affaires de 2 à 4% et à une progression de son résultat opérationnel ajusté (Ebit) de 7% à 10%, a-t-elle annoncé lors de la présentation de ses résultats annuels.

Ces prévisions ont été préparées "en tenant compte de l’environnement commercial actuel ainsi que des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques", a expliqué le groupe dans un communiqué.

TUI ne compte donc pas tenir le rythme de croissance affiché lors de l'exercice achevé à fin septembre dernier, au cours duquel il a enregistré une hausse de 4,4% des ventes pour l'ensemble comprenant l'hôtellerie, les croisières, activités à la carte et les vols, à 24,2 milliards d'euros, avec un Ebit ajusté en progression de près de 13% à taux de change constants, à 1,46 milliard d'euros, soit un record historique.

A la Bourse de Francfort, à 12H00 GMT, le titre de TUI reculait de 1,34%, malgré l'annonce aux actionnaires de la reprise du versement d'un dividende, pour l'exercice écoulé, de 10 centimes d'euro par action.

Une première depuis la pandémie de Covid-19, qui avait fait s'effondrer l'activité, le groupe étant sauvé de la faillite grâce à une aide publique de 4,3 milliards d'euros, remboursée en 2023.

TUI a redressé la barre mais cherche encore à faire des économies. Son patron, Sebastian Ebel, a indiqué que la branche marchés (agences de voyages, sites en ligne) et compagnies aériennes allait devoir économiser 250 millions d'euros en année pleine à compter de 2028, grâce à des "gains d'efficience" et à la réduction de frais informatiques externes.

Le groupe utilise l'intelligence artificielle dans sa relation client et veut enfoncer le clou.

Quant à savoir si les effectifs seront réduits, "il y a une grande différence entre avoir moins d'emplois et supprimer des emplois", a déclaré de façon évasive M. Ebel.

TUI attend par ailleurs la livraison de 20 avions Boeing lors de l'exercice en cours. Après plusieurs accidents et défauts de qualité chez le constructeur américain, la production a été ralentie et soumise à davantage de contrôles.