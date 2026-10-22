Tesla publie un cash flow positif inattendu au T3, dépenses dans l'IA moindres que prévu

Illustration représentant la silhouette d'Elon Musk et le logo de Tesla

par Akash Sriram et Abhirup Roy

Tesla a fait ‌état mercredi d'un flux de trésorerie positif inattendu au troisième trimestre, les dépenses consacrées aux projets d'intelligence artificielle (IA) ​et de robotique s'étant avérées bien inférieures aux prévisions, sur fond de possible fusion avec SpaceX, également détenue par Elon Musk.

Le titre du constructeur de véhicules électriques avançait de près de 1% dans les échanges ​boursiers d'après-clôture.

Bien qu'elles ont été inférieures aux attentes, les dépenses en capital se sont établies à 4,7 milliards de dollars sur la période juillet-septembre, ​soit plus du double qu'un an plus tôt. Les ⁠analystes anticipaient en moyenne un montant de 7,5 milliards de dollars, d'après des données LSEG.

Tesla a ‌communiqué un flux de trésorerie disponible de 1,53 milliard de dollars au troisième trimestre, contre un consensus d'un cash flow négatif de 4,92 milliards de dollars.

Le groupe a ​par ailleurs battu les attentes de ‌Wall Street sur son chiffre d'affaires trimestriel dans le sillage d'un bond des ⁠livraisons de ses véhicules, favorisé par les prix élevés de l'essence notamment en Europe, et à la croissance de son activité de stockage d'énergie, qui a stimulé les ventes.

Alors qu'Elon Musk a déclaré qu'une fusion entre ⁠Tesla et SpaceX était ‌une "bonne idée" et que les sociétés ont formé des comités spécifiques pour discuter d'un ⁠accord, les résultats du constructeur automobile "rendent la logique financière (d'une telle opération) difficile à ignorer", a commenté Thomas ‌Monteiro, analyste senior chez Investing.com.

"Le principal enseignement à retenir est que le flux de trésorerie ⁠trimestriel étonnamment positif de Tesla ne résulte pas d'une hausse des bénéfices, mais ⁠d’une réduction des dépenses ‌de plusieurs milliards par rapport aux prévisions, alors même que SpaceX s'apprête à investir jusqu'à 40 milliards de ​dollars en un seul trimestre", a-t-il ajouté.

Au troisième trimestre, ‌le chiffre d'affaires de Tesla a atteint 28,05 milliards de dollars, contre un consensus de 27,88 milliards de dollars selon les données ​LSEG.

La marge brute, hors crédits réglementaires, s'est établie sur la période à 18,1%, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 16,7% d'après des données de Visible Alpha.

Tesla a livré 486.532 véhicules au ⁠troisième trimestre, battant le consensus qui donnait environ 461.100 véhicules. Les livraisons ont toutefois reculé d'environ 2% sur un an.

Pour stimuler la demande, Tesla a proposé des versions allégées et moins chères de deux modèles phare et a lancé en juillet dernier aux États-Unis une Model Y à six places. Cependant, la demande américaine a été affectée par la suppression l'an dernier d'aides à l'achat de voitures électriques.

(Akash Sriram à Bangalore ​et Abhirup Roy à San Francisco)