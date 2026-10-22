Getlink maintient son objectif d'EBITDA 2026 entre 835 et 870 millions d'euros

Le chiffre d'affaires consolidé de Getlink au 3e trimestre affiche une croissance de 10%, à taux de change constant, à 521 millions d'euros. A 383 MEUR, le chiffre d'affaires d'Eurotunnel est en hausse de 4% sur un an.

La performance du 3e trimestre permet à l'exploitant de l'infrastructure du tunnel sous la Manche de confirmer son objectif d'EBITDA pour 2026 compris entre 835 et 870 MEUR.

Cet objectif prend notamment en compte :

- des hypothèses raisonnables de croissance d'Eurotunnel sur la base de la dynamique commerciale observée au cours des derniers mois, en prenant une hypothèse de perturbations limitées liées à EES et aux mouvements sociaux en France.

- le chiffre d'affaires d'ores et déjà sécurisé pour Eleclink au 30 septembre 2026 (sous réserve de la livraison effective du service), les prix récents sur le marché de l'électricité et l'utilisation d'une méthode similaire à celle retenue pour 2025 s'agissant de la provision pour partage des profits en charges d'exploitation.

Le groupe étudie actuellement des options pour le refinancement de la tranche C2B (équivalent des CLEF A8) de l'emprunt à long terme d'Eurotunnel.

"Les développements récents sur le marché de la grande vitesse transmanche, avec notamment la commande de nouveaux trains par Trenitalia et le dévoilement du projet de Virgin pour un lancement en 2030, renforcent notre confiance dans le potentiel de croissance du Groupe à moyen terme", a déclaré Yann Leriche, directeur général de Getlink.