Getlink: Hausse de 10% du CA au T3, objectif d'Ebitda 2026 confirmé

Le logo de Getlink, l'opérateur du tunnel sous la Manche, anciennement connu sous le nom d'Eurotunnel, est visible lors de la présentation des résultats annuels 2018 de la société à Paris

Getlink ‌a fait état jeudi ​d'une hausse de 10% du chiffre d'affaires au troisième ​trimestre, tout en confirmant son ​objectif d'Ebitda pour ⁠2026.

• Le chiffre d'affaires ‌au troisième trimestre ressort à 521 millions ​d'euros, ‌contre 475 millions d'euros ⁠un an plus tôt.

• La division Eleclink a enregistré ⁠un ‌bond de 41% du ⁠chiffre d'affaires, à ‌93 millions d'euros, le ⁠groupe citant la pleine ⁠disponibilité de ‌l’interconnexion et les opportunités ​sur les ‌marchés de l'électricité.

• L'opérateur du tunnel sous ​la Manche continue de tabler sur ⁠un Ebitda pour 2026 compris entre 835 millions et 870 millions d’euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)