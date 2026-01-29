Tesla prévoit des dépenses d'investissement de 20 milliards de dollars pour aller au-delà des voitures pilotées par l'homme

*

Les dépenses seront consacrées aux usines de véhicules autonomes Cybercab, aux robots Optimus, aux semi-remorques, aux batteries et à la production de lithium

*

Les investissements prévus devraient plus que doubler par rapport à l'année dernière

*

Certains analystes considèrent que ces dépenses record sont nécessaires pour s'orienter vers la conduite autonome et la robotique

Tesla TSLA.O prévoit de plus que doubler ses dépenses d'investissement pour atteindre un niveau record de plus de 20 milliards de dollars cette année - mais une petite partie de ces dépenses sera consacrée à son activité traditionnelle de vente de véhicules électriques à des conducteurs humains. L'entreprise, qui a perdu l'année dernière sa couronne mondiale de ventes de véhicules électriques au profit du Chinois BYD 002594.SZ , réoriente ses investissements vers des secteurs d'activité qui n'ont pas encore fait leurs preuves, tels que les véhicules entièrement autonomes et les robots humanoïdes, d'après les commentaires des dirigeants lors de la conférence téléphonique sur les résultats qui s'est tenue mercredi . Soulignant le changement, le directeur général Elon Musk a déclaré que Tesla mettrait fin à la production de son SUV Model X et de ses berlines Model S et utiliserait plutôt l'espace de son usine californienne pour fabriquer des robots humanoïdes. "Ce sera une année de très gros investissements", a-t-il déclaré. "Nous faisons de gros investissements pour un avenir épique."

La majeure partie de cet investissement record sera consacrée aux lignes de production du Cybercab, un véhicule entièrement autonome sans volant ni pédales, du semi-remorque Tesla promis depuis longtemps, des robots Optimus et des usines de production de batteries et de lithium, a déclaré le directeur financier Vaibhav Taneja.

Tesla dépend encore des VE conduits par des humains pour la plupart de ses ventes, mais sa valorisation dépasse de loin celle de tout autre constructeur automobile, ce qui la place au même niveau que les grandes entreprises technologiques. Une grande partie de cette valeur repose sur la conviction des investisseurs que Elon Musk tiendra ses nobles promesses de livrer des robotaxis et des robots humanoïdes, grâce aux investissements de l'entreprise dans l'intelligence artificielle.

L'entreprise rejoint Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O en prévoyant de fortes augmentations des dépenses d'investissement cette année, car ces entreprises investissent massivement dans le matériel et les centres de données pour soutenir la formation des modèles d'intelligence artificielle et la demande des clients.

Les actions de Tesla étaient en hausse de 2,8 % dans les échanges de pré-marché jeudi.

Scott Acheychek, directeur de l'exploitation de REX Financial, qui gère des ETF avec une exposition à l'action Tesla, a fait valoir que l'activité automobile de Tesla n'était plus l'objectif principal. "L'histoire la plus importante, a-t-il dit, est la transition du modèle d'entreprise actuellement en cours, Tesla se concentrant sur la conduite autonome."

DÉPENSES NÉCESSAIRES

Andrew Rocco, stratège boursier chez Zacks Investment Research, a déclaré qu'il considérait les 20 milliards de dollars comme des "dépenses nécessaires."

"Si Optimus doit devenir un best-seller, l'IA doit être formée aussi bien que possible", a-t-il déclaré, ajoutant que les dépenses prévues lui donnent confiance dans le fait que les "calendriers parfois flous de Musk seront effectivement respectés."

Les 20 milliards de dollars représentent plus du double des 8,5 milliards de dollars de dépenses en capital de l'année dernière, et dépassent largement le record précédent de 11,3 milliards de dollars pour 2024.

Vaibhav Taneja a déclaré lors de la conférence téléphonique que Tesla disposait de plus de 44 milliards de dollars de liquidités et d'investissements qu'elle pouvait utiliser pour financer ces investissements. Il a indiqué que cette année ne marquerait probablement pas la fin de l'augmentation des dépenses, ajoutant que l'entreprise pourrait chercher à payer les investissements "par le biais d'un endettement accru ou par d'autres moyens."

Elon Musk a déclaré que Tesla se lançait dans certains projets de dépenses non pas pour s'amuser, mais plutôt "par désespoir".

"D'autres personnes peuvent-elles, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, au nom de tout ce qui est sacré, peuvent-elles construire ces choses? ", a déclaré Musk, faisant référence aux dépenses liées au raffinage des cathodes et du lithium. "Il est très difficile de construire ces choses."