Tesla prévoit de présenter le Cybercab à Shanghai lors de l'exposition de novembre

Tesla TSLA.O présentera son Cybercab à l'Exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai, qui se tiendra du 5 au 10 novembre, a déclaré un cadre du constructeur automobile sur les médias sociaux jeudi.