Tesla prévoit de présenter le Cybercab à Shanghai lors de l'exposition de novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Tesla TSLA.O présentera son Cybercab à l'Exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai, qui se tiendra du 5 au 10 novembre, a déclaré un cadre du constructeur automobile sur les médias sociaux jeudi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer