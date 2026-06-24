Canicule: encore 15.000 foyers sans électricité dans le Finistère, 680 dans le Vaucluse

Un salarié Enedis travaillant à l'installation d'un nouveau transformateur électrique à Pompignac, dans le département de la Gironde, le 1er juillet 2025 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Environ 15.000 foyers restaient privés d'électricité mercredi à 19H00 dans le Finistère, et 680 autres dans le Vaucluse, après des incidents sur les infrastructures provoqués par les fortes chaleurs, selon des bilans actualisés.

Près de 120.000 foyers ont été touchés dans le Finistère au plus fort de la crise mardi soir, et il y en avait encore 68.000 mercredi matin, selon le ministère de l'Energie.

"A 19H00, environ 15.000 foyers restent privés d’électricité. La situation continue de s’améliorer rapidement", selon un nouveau point de la préfecture du Finistère, l'un des 58 départements placés mercredi en vigilance rouge canicule.

"D'après les informations communiquées par RTE et Enedis, la remise en service du transformateur situé sur la commune d’Ergué-Gabéric est prévue aux alentours de 22h00. Cette étape devrait permettre la réalimentation progressive des derniers foyers encore privés d'électricité, avec un retour complet de l’alimentation attendu aux alentours de minuit", ajoute-t-elle dans un communiqué.

Dans le Vaucluse, en vigilance orange canicule, jusqu'à 9.000 clients ont été privés d'électricité mardi soir, un chiffre redescendu à 5.000 mercredi matin, puis à 1.000 dans l'après-midi, selon Enedis. Il n'en restait plus que 680 en début de soirée.

Dans les deux cas, l'origine des coupures étaient accidentelle et liée aux fortes chaleurs.

Un incident a notamment affecté un transformateur de RTE à Ergué-Gabéric, près de Quimper. Des perturbations ponctuelles ont été observées sur les réseaux de téléphonie fixe et mobile dans les secteurs concernés par les coupures de courant.

RTE, qui gère les infrastructures à haute et très haute tension, souligne qu'un travail conjoint est conduit avec Enedis afin de "prioriser la réalimentation des clients sensibles" comme les hôpitaux et les Ehpad, dans ce département.

En attendant, les Ehpad affectés devaient bénéficier de groupes électrogènes, selon la préfecture.

La température maximale a frôlé mardi les 40°C sur la commune de Ergué-Gabéric, un niveau exceptionnel dans ce département côtier au climat habituellement très tempéré.

La ministre déléguée chargée de l'Energie, Maud Bregeon, a tenu "à assurer de son soutien les habitants touchés" par ces coupures.

"Alors qu'un épisode caniculaire extrême touche notre pays, chacun sait combien l'électricité est essentielle, en particulier pour les personnes les plus vulnérables et les plus fragiles", les premières pensées de la ministre leur sont adressées, ont indiqué ses services.

"Nous avons un réseau qui est robuste en France (...). Donc nous n'anticipons pas de tensions majeures", a rassuré Maud Bregeon sur BFMTV, estimant à près de 200 milliards d'euros les investissements nécessaires sur les prochaines décennies pour adapter le réseau électrique français au réchauffement climatique.

RTE a programmé 94 milliards d'euros d'investissements d'ici à 2040, avec 23.500 km de lignes à renouveler et 85.000 pylônes à remplacer ou moderniser.

Enedis prévoit près de 96 milliards d'euros d'investissements entre 2022 et 2040. Dans certains territoires, Enedis poursuit l'enfouissement ciblé de réseaux pour réduire la vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes.