Tesla obtient l'autorisation de déployer son logiciel de conduite autonome en Croatie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla a annoncé mardi que son système de conduite entièrement autonome supervisée avait été homologué en Croatie, et que son déploiement à l'échelle nationale devrait débuter prochainement, venant ainsi s'ajouter à la liste croissante des pays européens ayant approuvé cette technologie.

* L'autorité de régulation néerlandaise RDW a homologué le système en avril, suivie par la Belgique et quelques autres pays. La Slovénie voisine l'a également homologué au début du mois.

* Le RDW propose également que le logiciel soit homologué dans l'ensemble de l'Union européenne. Un groupe de défense de la sécurité routière et plusieurs États membres de l'UE ont toutefois exprimé des inquiétudes quant à la capacité du système à dépasser les limitations de vitesse.

* Cette question est apparue comme l’un des aspects les plus controversés de la campagne menée par Tesla en faveur du déploiement européen du FSD, que le constructeur automobile juge essentiel pour stimuler ses ventes et regagner des parts de marché face à la concurrence croissante des constructeurs chinois de véhicules électriques.

* Un vote prévu sur l'autorisation du déploiement du logiciel dans l'ensemble de l'Union a été reporté initialement prévu en octobre, la prochaine occasion d'une décision ne pouvant intervenir avant décembre.

* Un déploiement à l’échelle de l’UE nécessite le soutien d’une « majorité qualifiée » de 15 des 27 États membres de l’UE, représentant 65 % de la population de l’Union.