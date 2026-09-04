Tesla lance des trajets en Cybercab à Austin, ce qui suscite une évaluation de l'agence de sécurité américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les registres du Texas, Tesla compte 45 véhicules Cybercab parmi ses 420 véhicules autonomes

* La réglementation fédérale plafonne les ventes de véhicules sans volant ni pédales

* Les investisseurs considèrent l’autonomie comme un enjeu majeur alors que les concurrents chinois intensifient la pression sur le secteur des véhicules électriques

(Ajout de l'agence américaine de sécurité dans les trois premiers paragraphes, mise à jour de la signature)

par Chris Kirkham, Norihiko Shirouzu et Abhirup Roy

Tesla TSLA.O a annoncé jeudi proposer des trajets dans « certaines zones d’Austin, au Texas » à bord de son Cybercab biplace, un véhicule dépourvu de volant et de pédales, ce à quoi l’agence fédérale de sécurité routière a répondu qu’elle évaluait la situation.

Le directeur général Elon Musk a déclaré que le Cybercab était essentiel pour faire de Tesla un acteur dominant dans le domaine des véhicules autonomes. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), quant à elle, définit et fait respecter les règles de sécurité automobile, notamment pour les véhicules neufs.

“La NHTSA est en contact avec Tesla et évalue la situation”, a déclaré le porte-parole, sans donner plus de détails.

Ces dernières semaines, Tesla a fait la promotion de ce qu’elle a appelé un "événement exclusif de lancement du Cybercab" à Austin, prévu jeudi.

Le constructeur de véhicules électriques dispose d'un service limité de robotaxis, s'appuyant sur un réseau de Model Y autonomes, dont certains sont accompagnés d'un opérateur de sécurité humain. À terme, il prévoit de faire du Cybercab, dépourvu de volant, le principal modèle de véhicule sans conducteur au sein d'un réseau de robotaxis plus vaste.

Jeudi, Tesla a mis à jour son site web dédié aux robotaxisen y ajoutant des détailssur le Cybercab, précisant notamment que les trajets à bord de ce modèle n’étaient disponibles que dans certains quartiers d’Austin. Tesla n’a pas précisé si les trajets en Cybercab seraient payants ni si toute personne utilisant son application à Austin pourrait réserver un trajet.

Plusieurs investisseurs de Tesla et personnalités des réseaux sociaux se trouvent à Austin pour l’événement et ont publié des vidéos d’eux-mêmes à bord de ces voitures dorées avant la présentation de jeudi soir.

Musk promet depuis des années que les Tesla sans conducteur sont pour très bientôt, notamment lors d’un dévoilement du Cybercab prévu en octobre 2024 dans un studio de cinéma de la région de Los Angeles, mais le déploiement des robotaxis de Tesla n’a pas atteint ses objectifs, et certains analystes ont souligné ces derniers mois une croissance plus lente que prévu.

Jeudi après-midi, en amont de l’événement, Tesla a diffusé une vidéo promotionnelle sur la plateforme de réseaux sociaux X, accompagnée de la légende: “L’avenir est arrivé à Austin.”

Dans une vidéo montrant le véhicule doré ouvrant ses portes papillon, Musk le qualifie de “première voiture spécialement conçue pour une conduite entièrement autonome sans supervision”. La vidéo montre des passagers discutant à l’intérieur du véhicule biplace, dépourvu de volant et de pédales, tandis qu’une autre scène montre une personne en train de lire un livre.

UNE VALEUR DE MARCHÉ SOUTENUE PAR LES AMBITIONS EN MATIÈRE DE ROBOTAXIS

Depuis le lancement d’un projet pilote à Austin en juin 2025, Tesla a étendu son service de robotaxis à une poignée d’autres villes du Texas et de Floride. Ce service est souvent limité aux zones périphériques, où la circulation est plus aisée que dans les centres-villes.

Les analystes et les investisseurs considèrent les véhicules autonomes comme la clé de l’avenir de Tesla et un pilier central de sa valeur boursière de 1 400 milliards de dollars, bien supérieure à celle de tout autre constructeur automobile. L’activité principale de Tesla, les véhicules électriques, subit la pression de la concurrence mondiale, en particulier celle des constructeurs chinois de véhicules électriques.

Musk a déclaré que le Cybercab deviendrait à terme le véhicule le plus produit par Tesla, alimentant un réseau mondial de robotaxis et permettant aux particuliers d’ajouter ou de retirer leurs véhicules d’une flotte de robotaxis autonomes gérée par Tesla lorsqu’ils ne les utilisent pas. Tesla a indiqué que la production avait débuté en avril 2026, bien que Musk ait prévenu en avril que la production initiale “serait très lente”.

LES OBSTACLES RÉGLEMENTAIRES LIMITENT LE DÉPLOIEMENT

On ignore à quelle vitesse Tesla sera en mesure de déployer pleinement ces véhicules.

La réglementation fédérale limite le nombre de véhicules sans volant ni pédales qu’un constructeur peut commercialiser. Les constructeurs peuvent déployer un nombre illimité de ces véhicules à des fins d’essai, mais cela limiterait la capacité de Tesla à percevoir des recettes.

En Californie, un marché clé, Tesla ne dispose pas des autorisations nécessaires pour exploiter un service de robotaxis ni pour tester des véhicules sans conducteur sans la présence d’un conducteur de sécurité capable de prendre le relais sur le siège avant.

En juillet 2025, Musk a déclaré que le réseau de robotaxis de l’entreprise se développerait à un “rythme hyper-exponentiel” et serait accessible à la moitié de la population américaine d’ici la fin de l’année 2025.

Ces prévisions ne se sont pas concrétisées, et Musk ainsi que ses dirigeants ont adopté un ton plus prudent ces derniers mois, affirmant que l’entreprise adoptait une approche prudente afin d’éviter tout blessé ou décès.

DES TESTS EN CONDITIONS RÉELLES RÉVÈLENT DES LACUNES DANS LE SERVICE

Reuters a testé le service de robotaxis dans les semaines qui ont suivi les événements de Dallas et Houston plus tôt cette année et a constaté de longs délais d’attente, voire parfois une indisponibilité totale du service.

À trois reprises, lorsqu’un journaliste a réussi à prendre un robotaxi à Dallas, celui-ci ne l’a pas déposé à sa destination dans le centre-ville, bien que celle-ci se trouve dans la zone de service annoncée par Tesla. À chaque fois, il l’a laissé à environ 15 minutes à pied de sa destination. Tesla n’a pas répondu aux demandes de commentaires concernant ces problèmes de service.

Selon les registres de l’État, Tesla comptait 420 véhicules autonomes immatriculés au Texas mercredi soir, dont 45 véhicules Cybercab. Plus tôt dans la journée de mercredi, les registres de l’État indiquaient que Tesla avait immatriculé 314 véhicules. Waymo, filiale d'Alphabet GOOGL.O et actuel leader américain des taxis sans conducteur, compte 988 véhicules immatriculés dans cet État.