 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tesla investit dans la production de cellules de batterie à Gruenheide
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 18:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O crée les conditions pour produire jusqu'à 8 gigawattheures de cellules de batterie par an dans sa gigafactory allemande de Gruenheide, près de Berlin, à partir de 2027, a indiqué le constructeur automobile américain dans un communiqué mardi.

"À cette fin, nous investissons plusieurs centaines de millions supplémentaires dans la production de cellules", a-t-il déclaré, ajoutant que cela porterait le total des investissements dans l'usine locale de cellules à près de 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars).

(1 $ = 0,8495 euros)

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
478,3800 USD NASDAQ +0,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank