Tesla investit dans la production de cellules de batterie à Gruenheide

Tesla TSLA.O crée les conditions pour produire jusqu'à 8 gigawattheures de cellules de batterie par an dans sa gigafactory allemande de Gruenheide, près de Berlin, à partir de 2027, a indiqué le constructeur automobile américain dans un communiqué mardi.

"À cette fin, nous investissons plusieurs centaines de millions supplémentaires dans la production de cellules", a-t-il déclaré, ajoutant que cela porterait le total des investissements dans l'usine locale de cellules à près de 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars).

(1 $ = 0,8495 euros)