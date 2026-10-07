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Tesla et SpaceX exploiteront elles-mêmes leur complexe de puces Terafab
information fournie par Zonebourse 07/10/2026 à 15:22

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Elon Musk affirme que Tesla et SpaceX construiront et exploiteront directement Terafab, leur futur complexe de production de semi-conducteurs au Texas. TSMC pourrait néanmoins sous-louer une partie du site, tandis que le rôle exact des différents partenaires reste à préciser.

Terafab doit prendre la forme d'une vaste usine destinée à produire des puces pour les besoins croissants de Tesla et SpaceX dans l'intelligence artificielle. Elon Musk a catégoriquement écarté l'hypothèse selon laquelle TSMC pourrait posséder ou exploiter le complexe. Il a assuré que les deux entreprises conserveraient la maîtrise de la construction et de l'exploitation du site.

Le dirigeant a toutefois laissé ouverte la possibilité pour TSMC de sous-louer une partie de Terafab. Cette déclaration intervient après l'évocation, la semaine dernière, de discussions avec le fabricant taïwanais autour d'une éventuelle coopération sur le projet. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué concernant la forme que pourrait prendre ce partenariat.

Intel est également présenté comme un partenaire de Terafab, son directeur général Lip-Bu Tan ayant confirmé que le groupe américain resterait impliqué. Une éventuelle arrivée de TSMC pourrait toutefois modifier la répartition des rôles entre les différents acteurs. Elon Musk continue ainsi d'évaluer les partenaires susceptibles de contribuer au développement des capacités de production de puces du complexe.

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