Tesla et SpaceX, dirigées par Musk, reculent alors que le Texas passe dans le camp démocrate

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4 novembre - ** Les actions de Tesla TSLA.O et de SpaceX

SPCX.O , dirigées par Elon Musk, reculent en pré-ouverture après la victoire écrasante des démocrates au Congrès lors des élections de mi-mandat aux États-Unis

** TSLA recule de 4,8% à 380,67 dollars et SPCX cède 4,4% à 135,11 dollars

** Les démocrates ont réalisé une percée historique au Texas, bastion républicain où sont implantées les deux sociétés

** Des documents déposés auprès des autorités fédérales révèlent que Musk a versé 158 millions de dollars au Senate Leadership Fund afin de contribuer à maintenir le Texas dans le camp républicain

** La défaite républicaine au Texas menace d’affaiblir l’influence politique de Musk dans son État d’adoption, où il a développé ses intérêts commerciaux et noué des liens avec les dirigeants du Parti républicain

** Un basculement vers les démocrates pourrait compliquer les projets d’expansion de TSLA et SPCX, notamment face aux appels des démocrates en faveur d’une réglementation plus stricte des centres de données et de la suppression des avantages fiscaux

** “Le tsunami bleu pourrait mettre en suspens une éventuelle fusion entre Tesla et SpaceX”, a déclaré Neil Wilson, stratège chez Saxo Bank

** “Les centres de données dans l’espace semblent plutôt attrayants en ce moment”, a posté Musk sur X mercredi après la publication des résultats

** À la clôture d’hier, TSLA affichait une baisse de plus de 11% depuis le début de l’année et SPCX une hausse de 4,67% par rapport à son introduction en bourse en juin