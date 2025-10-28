 Aller au contenu principal
Tesla envisage des candidats internes au poste de directeur général si Musk se retire à la suite du vote sur la rémunération, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 19:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O envisage des candidats internes au poste de directeur général si Elon Musk se retire à la suite du rejet du plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars lors de la réunion annuelle des actionnaires la semaine prochaine, a rapporté Bloomberg News mardi, citant le président du conseil d'administration du constructeur automobile.

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
461,2814 USD NASDAQ +1,96%
