Tesla envisage des candidats internes au poste de directeur général si Musk se retire à la suite du vote sur la rémunération, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O envisage des candidats internes au poste de directeur général si Elon Musk se retire à la suite du rejet du plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars lors de la réunion annuelle des actionnaires la semaine prochaine, a rapporté Bloomberg News mardi, citant le président du conseil d'administration du constructeur automobile.