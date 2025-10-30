Ukraine: vaste attaque aérienne russe contre des sites énergétiques, quatre morts

Un immeuble touché par une attaque russe à Zaporijjia, en Ukraine, le 30 octobre 2025 ( AFP / Marina MOISEIENKO )

La Russie a bombardé des installations énergétiques en Ukraine avec des centaines de drones et de missiles, faisant au moins quatre morts et de nombreux blessés, notamment des enfants, et provoquant d'importantes coupures de courant, a annoncé jeudi Kiev .

Dans le même temps, l'armée russe a affirmé avoir conquis deux autres villages, Sadové dans la région de Kharkiv (nord-est) et Krasnoguirské dans celle de Zaporijjia (sud), où les forces ukrainiennes, en infériorité numérique, perdent progressivement du terrain.

Les troupes russes, qui s'efforcent depuis près de quatre ans d'envahir ce pays, prennent actuellement pour cible, à l'approche de l'hiver, un réseau énergétique déjà fragile.

Dans un message en ligne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les Russes avaient visé des civils et des installations énergétiques dans dix régions, dont celle de la capitale Kiev, au cours de leur nouvelle attaque aérienne massive dans la nuit de mercredi à jeudi.

"Nous comptons sur l'Amérique, l'Europe et les pays du G7 pour ne pas ignorer la volonté de Moscou de tout détruire", a-t-il insisté, appelant à de nouvelles sanctions pour contraindre la Russie à mettre fin à la guerre.

L'armée de l'air ukrainienne a de son côté dit avoir abattu 623 des 653 drones et 52 missiles ennemis qu'elle a recensés dans l'espace aérien de l'Ukraine au cours de la nuit de mercredi à jeudi.

Les journalistes de l'AFP ont pour leur part entendu des drones russes survoler Kiev.

- "Un "coup dur" -

DTEK, la plus grande entreprise énergétique privée d'Ukraine, a signalé que des centrales électriques avaient été endommagées dans plusieurs régions, sans préciser lesquelles.

Son PDG, Maxim Timtchenko, a dénoncé un "coup dur porté à nos efforts pour assurer la continuité de l'approvisionnement en électricité cet hiver".

La compagnie nationale d'électricité Ukrenergo a concédé que ce nouveau raid avait - à nouveau - placé son réseau dans une situation difficile et que des coupures de courant persisteraient dans l'ensemble de l'Ukraine jusqu'à jeudi soir.

Des coupures d'électricité "continues" pourraient en outre être imposées dans toutes les régions dès vendredi, a-t-elle ajouté.

Un secouriste ukrainien au pied d'un immeuble touché par une attaque russe à Zaporijjia, en Ukraine, le 30 octobre 2025 ( AFP / Marina MOISEIENKO )

Dans la région occidentale de Lviv, frontalière de la Pologne, le gouverneur a reconnu que deux installations énergétiques aient été touchées.

Le ministère russe de la Défense a de son côté expliqué avoir lancé une vaste opération à l'aide de missiles et de drones contre des sites militaro-industriels, des installations énergétiques et des bases aériennes ukrainiennes.

L'armée russe attaque chaque hiver depuis 2022 les infrastructures électriques de l'Ukraine, la contraignant à des restrictions dans l'alimentation en électricité et à importer de l'énergie.

- Un lourd bilan humain -

Dans la ville de Zaporijjia (sud-est), deux personnes ont été tuées et 23 blessées, dont six enfants, selon le chef de la région militaire.

Un journaliste de l'AFP a vu un immeuble d'habitation ravagé et des secouristes déblayer les décombres.

L'administration régionale de Vinnytsia (centre-ouest) a fait état de cinq blessés, dont une fillette de sept ans qui est par la suite morte à l'hôpital.

Un immeuble touché par une attaque russe à Zaporijjia, en Ukraine, le 30 octobre 2025 ( AFP / Marina MOISEIENKO )

Le ministère russe de la Défense a quant à lui déclaré que 170 drones ukrainiens avaient été abattus pendant la nuit, dont 48 dans la région de Briansk, à la frontière avec l'Ukraine, et neuf dans celle de Moscou.

L'armée russe bombarde presque quotidiennement les zones d'habitation et les infrastructures civiles en Ukraine depuis le début de l'invasion en février 2022.

Les Ukrainiens ripostent par des frappes de longue portée, le plus souvent avec des drones.

Ces derniers mois, ils ciblent surtout les infrastructures énergétiques russes avec l'objectif de perturber les exportations de pétrole et de réduire le financement de l'effort de guerre de la Russie.