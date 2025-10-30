Le portail AOL racheté par l'Italien Bending Spoons pour 2,8 milliards de dollars

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

La société technologique italienne Bending Spoons a annoncé jeudi avoir conclu un accord définitif avec Yahoo! pour le rachat du portail AOL, un ancien point névralgique d'internet.

L’opération est financée via un emprunt de 2,8 milliards de dollars et devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année, sous réserve des conditions de clôture et des autorisations réglementaires habituelles, a précisé Bending Spoons dans un communiqué.

"AOL est une entreprise emblématique, appréciée et en bonne santé, qui a résisté à l’épreuve du temps et qui, selon nous, recèle un potentiel inexploité", a déclaré Luca Ferrari, PDG et cofondateur de Bending Spoons.

La société milanaise s'est spécialisée dans le rachat et la relance de produits en ligne et compte dans son portefeuille Evernote, Komoot, Meetup, WeTransfer et bientôt la plateforme vidéo Vimeo, avec un rachat en cours de finalisation.

Selon la société, AOL figure encore parmi les dix fournisseurs de messagerie électronique les plus utilisés au monde, avec une base de clients comptant environ 8 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et 30 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

"Nous avons l’intention d’investir massivement pour aider le produit et l’entreprise à prospérer", a souligné Luca Ferrari.

Du côté de Yahoo, "cette transaction va nous permettre de nous concentrer davantage sur les plans d’action ambitieux que nous avions prévus pour les produits phares de Yahoo à l’avenir, et de garantir la prospérité d’AOL entre les mains de sa nouvelle direction", a indiqué Jim Lanzone, PDG de Yahoo.

Le groupe de médias Tim Warner avait racheté AOL en 2001 pour 165 milliards de dollars, en pleine bulle internet. Redevenue indépendante, l'entreprise a été à nouveau rachetée en 2015, fusionnée avec une autre ancienne gloire d'internet, Yahoo!, sous la marque Oath, puis rachetée en 2021 par le fonds d'investissement Apollo Global Management pour 5 milliards de dollars.