TF1: recul du bénéfice net sur les trois premiers trimestres

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe TF1 voit son bénéfice net reculer de près de 15% sur les trois premiers trimestres et revoit à la baisse son objectif de marge pour 2025 dans un contexte "d’instabilité politique et fiscale", a-t-il annoncé jeudi.

Le résultat net part du groupe s'établit ainsi à 123 millions d'euros (-23 millions sur un an), sous l'effet de la taxe exceptionnelle pour les grandes entreprises votée par le Parlement en début d'année.

"L’impact de la loi de finances pour 2025 sur les neuf premiers mois de l’année est de 15 millions d’euros, dont 10 millions d’euros de contribution exceptionnelle au titre de 2024", explique le groupe présidé par Rodolphe Belmer dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires consolidé au troisième trimestre atteint 496 millions d'euros, soit une augmentation de 1,7% sur un an.

Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 1,6 milliard d’euros (+0,5% sur un an), le léger recul connu par le pôle média (-1%) étant compensé par la progression de Studio TF1 (+10,9%).

Le groupe défend sa "situation financière solide", avec "un excédent financier net en hausse sur un an, à 465 millions d'euros".

"Ces résultats démontrent la résilience notable" de TF1, a affirmé Pierre-Alain Gérard, directeur adjoint finance, stratégie et achat du groupe, lors de leur présentation.

Il a mis en avant des "gains de parts de marché significatifs", tant à la télévision que sur la plateforme TF1+, et l'effet d'une "bonne maîtrise des coûts".

Mais "la phase actuelle d’instabilité politique et fiscale française pèse sur la confiance des acteurs économiques, conduisant à un marché publicitaire plus difficile qu’anticipé sur le mois d’octobre" et "les estimations commerciales pour novembre ressortent également dégradées", souligne TF1.

Par conséquent, le groupe "ajuste son objectif de marge des activités pour 2025 à un niveau compris entre 10,5% et 11,5%", contre "une marge proche de celle de 2024, soit 12,6%".

Cependant, TF1 préserve "l’investissement dans (sa) feuille de route digitale ambitieuse". Le "micro-paiement" de contenus, lancé en septembre, est "prometteur", avec près de 200.000 transactions enregistrées, a relevé M. Gérard.

En outre, à partir de l'été 2026, tous les abonnés de Netflix en France pourront regarder les chaînes du groupe TF1 et les contenus à la demande de TF1+ directement sur Netflix, grâce à un accord annoncé en juin dernier.