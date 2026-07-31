Tesla envisage de vendre sa filiale en Chine en vue d'une possible fusion avec SpaceX - WSJ

(Actualisé avec précisions; photo à disposition)

Les dirigeants de Tesla TSLA.O ont été informés qu'ils devaient se préparer à une possible cession des activités du constructeur en Chine en vue d'une potentielle fusion avec SpaceX SPCX.O , a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant une personne au fait de la question.

Des conseillers de Tesla ont entrepris des discussions à propos des options possibles pour une scission, dont une vente ou une fermeture des activités du groupe en Chine, écrit le WSJ, ajoutant qu'un flou demeure sur le calendrier potentiel d'une telle opération et que celle-ci pourrait ne pas être lancée.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de Tesla et de SpaceX.

La Gigafactory de Tesla à Shanghai est la plus importante et la plus productive des usines du constructeur automobile à travers le monde. Le site, qui représente généralement plus de la moitié des livraisons mondiales du groupe, sert de pôle pour les exportations vers l'Europe et l'Asie-Pacifique.

Par ailleurs, la Chine est le deuxième plus grand marché de Tesla après les Etats-Unis, même si le constructeur américain fait face à une concurrence accrue de la part de groupes locaux comme BYD.

Le patron de Tesla, Elon Musk, a laissé entrevoir plus tôt ce mois-ci une potentielle fusion avec l'une des autres firmes que le milliardaire possède, SpaceX, en refusant d'écarter une telle hypothèse et en citant des recoupements de plus en plus nombreux entre les deux entreprises.

(Fabiola Arámburo et Chris Thomas à Mexico, Ju-min Pakr à Pékin; version française Jean Terzian)