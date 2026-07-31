 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tesla envisage de vendre sa filiale en Chine en vue d'une possible fusion avec SpaceX - WSJ
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 03:57
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Actualisé avec précisions; photo à disposition)

Les dirigeants de Tesla TSLA.O ont été informés qu'ils devaient se préparer à une possible cession des activités du constructeur en Chine en vue d'une potentielle fusion avec SpaceX SPCX.O , a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant une personne au fait de la question.

Des conseillers de Tesla ont entrepris des discussions à propos des options possibles pour une scission, dont une vente ou une fermeture des activités du groupe en Chine, écrit le WSJ, ajoutant qu'un flou demeure sur le calendrier potentiel d'une telle opération et que celle-ci pourrait ne pas être lancée.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de Tesla et de SpaceX.

La Gigafactory de Tesla à Shanghai est la plus importante et la plus productive des usines du constructeur automobile à travers le monde. Le site, qui représente généralement plus de la moitié des livraisons mondiales du groupe, sert de pôle pour les exportations vers l'Europe et l'Asie-Pacifique.

Par ailleurs, la Chine est le deuxième plus grand marché de Tesla après les Etats-Unis, même si le constructeur américain fait face à une concurrence accrue de la part de groupes locaux comme BYD.

Le patron de Tesla, Elon Musk, a laissé entrevoir plus tôt ce mois-ci une potentielle fusion avec l'une des autres firmes que le milliardaire possède, SpaceX, en refusant d'écarter une telle hypothèse et en citant des recoupements de plus en plus nombreux entre les deux entreprises.

(Fabiola Arámburo et Chris Thomas à Mexico, Ju-min Pakr à Pékin; version française Jean Terzian)

Fusions / Acquisitions
Véhicules électriques

Valeurs associées

SPACEX
112,2000 USD NASDAQ -0,31%
TESLA
308,8500 USD NASDAQ +3,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
88 -1,62%
CAC 40
8 485,64 +0,92%
Or
4 082,58 -0,51%
2CRSI
26,58 +11,40%
EUR/USD SPOT
1,15135 -0,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank