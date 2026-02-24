Tesla doit faire face à une action en justice alléguant une discrimination anti-américaine lors de l'embauche, selon un juge américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Daniel Wiessner

Un juge américain a refusé de rejeter une plainte accusant Tesla TSLA.O de discriminer les citoyens américains à l'embauche afin de payer moins cher les travailleurs étrangers, mais il s'est dit sceptique quant à la possibilité pour l'ingénieur en logiciel qui a intenté le procès d'obtenir gain de cause.

Le juge du district de San Francisco, Vince Chhabria, a déclaré dans une brève ordonnance , lundi en fin de journée, que Scott Taub, qui a déposé la proposition d'action collective en septembre, avait présenté "juste assez de faits" sur les pratiques d'embauche de Tesla pour que l'affaire aille de l'avant.

M. Taub affirme que le constructeur de voitures électriques dirigé par le milliardaire Elon Musk l'a écarté d'un poste d'ingénieur, dans le cadre de sa "préférence systématique" pour l'embauche de détenteurs de visas étrangers, en violation de la loi fédérale sur les droits civils. Il affirme également que les licenciements chez Tesla ont ciblé de manière disproportionnée les citoyens américains.

Lundi, M. Chhabria a déclaré que Tesla devait répondre aux allégations de M. Taub selon lesquelles un recruteur d'une société de recrutement lui aurait dit que le poste d'ingénieur qu'il recherchait était "uniquement H1B", en référence aux visas H-1B accordés à des travailleurs étrangers hautement qualifiés et largement utilisés par l'industrie technologique.

Le juge a rejeté les demandes d'un deuxième plaignant, Sofia Brander, spécialiste des ressources humaines, en déclarant qu'il n'était pas plausible que Tesla préfère embaucher des travailleurs étrangers pour des postes dans les ressources humaines. Il a donné deux semaines à Mme Brander pour déposer une plainte modifiée précisant ses revendications.

Tesla et les avocats des plaignants n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Tesla a nié les allégations contenues dans la plainte et les a qualifiées d'"absurdes" dans des documents déposés au tribunal.

Le président Donald Trump, un républicain, a imposé une taxe de 100 000 dollars sur les nouveaux visas H-1B, une mesure sans précédent qui, selon lui, dissuadera les entreprises d'abuser du programme et de déplacer les travailleurs américains. Cette taxe est contestée dans au moins trois procès .

Le procès affirme que Tesla dépend des détenteurs de visas H-1B, notamment en 2024, année où l'entreprise a embauché environ 1 355 détenteurs de visas tout en licenciant plus de 6 000 travailleurs nationaux, dont la grande majorité est censée être des citoyens américains.

Lundi, M. Chhabria a déclaré qu'au-delà des commentaires du recruteur, M. Taub a présenté peu de preuves de discrimination. Les statistiques de 2024, par exemple, montrent simplement que Tesla a embauché un nombre substantiel de détenteurs de H-1B cette année-là, mais pas qu'elle les a préférés aux citoyens américains, a déclaré le juge.

"Tout cela amène la Cour à être quelque peu sceptique quant aux allégations de M. Taub", a écrit M. Chhabria.