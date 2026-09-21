Tesla doit faire face à un procès de grande envergure pour discrimination présumée à l'encontre de ses employés noirs, après des années de poursuites judiciaires

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* Une action en justice intentée par une agence californienne dénonce une discrimination généralisée

* En cas de défaite, Tesla pourrait devoir verser des millions de dollars de dommages-intérêts

* Des dizaines de salariés ont intenté des actions en justice à titre individuel

* Tesla affirme ne pas tolérer la discrimination

par Daniel Wiessner

Le procès intenté par une agence californienne accusant Tesla TSLA.O de tolérer une discrimination raciale généralisée dans son usine d'assemblage phare doit s'ouvrir lundi. Il s'agit de l'une des nombreuses actions en justice similaires auxquelles est confronté le constructeur de véhicules électriques.

Les avocats de Tesla et du Département californien des droits civiques s’affronteront à Oakland devant le juge Peter Borkon de la Cour supérieure de l’État, qui a prévu que le procès se poursuive jusqu’au 30 octobre.

Dans la plainte déposée en 2022, le Département des droits civiques de Californie affirme que les travailleurs noirs de l’usine Tesla de Fremont, en Californie, ont été victimes de harcèlement généralisé de la part d’autres employés, notamment sous forme d’insultes racistes et de graffitis, et que Tesla n’a pas su prévenir ni mettre fin à ces agissements. Tesla est également accusée de verser aux travailleurs noirs des salaires inférieurs à ceux des autres employés et de les priver de possibilités de promotion.

Tesla et ses avocats n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. L’entreprise a nié toute faute et a déclaré qu’elle ne tolérait aucune discrimination et qu’elle avait licencié les employés reconnus coupables de fautes professionnelles.

Le directeur du Département des droits civils de Californie, Kevin Kish, a déclaré dans un communiqué que l’agence avait hâte de demander des comptes à Tesla.

La notoriété de Tesla et les milliers de salariés concernés font de cette affaire l’une des plus importantes affaires de discrimination à l’emploi visant une grande entreprise américaine à avoir été portée devant les tribunaux ces dernières années.

AUCUN PLAFOND DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

Le juge Borkon a prévu un procès sans jury, ce qui signifie que c’est lui, et non un jury, qui décidera si Tesla est responsable d’infractions aux lois californiennes sur les droits civils.

Contrairement à la loi fédérale, la loi californienne interdisant la discrimination sur le lieu de travail ne plafonne pas les dommages-intérêts qu’un tribunal peut accorder aux salariés lésés, et Tesla pourrait se voir condamner à verser plusieurs millions de dollars si elle perdait le procès.

Depuis une dizaine d’années, Tesla est en proie à des accusations selon lesquelles elle aurait favorisé, dans son usine de Fremont et dans d’autres sites, un climat extrêmement hostile envers les travailleurs noirs . L’entreprise fait également l’objet d’une action en justice intentée par la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC), qui lui reproche des faits de harcèlement racial, ainsi que de dizaines de poursuites judiciaires engagées par des travailleurs à titre individuel pour des motifs similaires.

Les allégations contenues dans la plainte du Département des droits civiques sont plus larges et incluent notamment l’affirmation selon laquelle l’usine de Fremont pratiquait une ségrégation raciale, les travailleurs noirs se voyant attribuer les postes les moins bien rémunérés et les moins attractifs.

Dans le cadre d’un autre procès l’année dernière, le juge Borkon a statué que plus de 6 000 employés noirs ne pouvaient pas intenter de recours collectif contre Tesla , infirmant ainsi une décision antérieure et offrant une victoire majeure à l’entreprise.

Tesla a réglé à l’amiable certaines des actions individuelles, notamment celle d’un ancien opérateur d’ascenseur de l’usine de Fremont à qui un jury avait accordé 137 millions de dollars de dommages-intérêts , somme qui a ensuite été réduite par un juge.