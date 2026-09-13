Tesla dévoilera son Roadster, dont la sortie a été longtemps reportée, le 1er octobre, a déclaré Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les commentaires d'Elon Musk au deuxième paragraphe, modification du titre et du premier paragraphe, ajout d'informations contextuelles au septième paragraphe)

Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O , a déclaré samedi que le constructeur de véhicules électriques dévoilerait son Roadster, dont la sortie a longtemps été reportée, le 1er octobre, près d'une décennie après avoir présenté pour la première fois une version nouvelle génération de sa voiture de sport d'origine.

Voici quelques détails:

* Le compte de Tesla sur la plateforme de réseaux sociaux X – également détenue par Musk – a publié le message « Go for launch » (C'est parti pour le lancement) accompagné d'un visuel indiquant la date. Musk a ensuite répondu à cette publication en écrivant: « Dévoilement du nouveau Tesla Roadster le 1er octobre ».

* Le site The Information avait rapporté en août que Tesla prévoyait de dévoiler un Roadster redessiné dès ce mois-là.

* L’événement de présentation pourrait inclure une démonstration d’une version en édition limitée équipée de propulseurs à gaz froid développés en collaboration avec SpaceX

SPCX.O , selon l’article.

* L'article de The Information ajoute que la démonstration devrait avoir lieu au centre d'essais de SpaceX à McGregor, au Texas.

* Tesla avait dévoilé pour la première fois le Roadster de nouvelle génération en 2017 et annoncé que les livraisons commenceraient en 2020, mais le programme a connu des retards à répétition.

* Cette annonce intervient après que Tesla a commencé la semaine dernière à proposer des trajets à bord de son « Cybercab » à deux places, dépourvu de volant et de pédales, dans certaines zones d’Austin, au Texas. Musk a décrit ce véhicule comme un élément central de la transformation de Tesla en une force dominante dans le domaine des véhicules autonomes.

* Le programme Roadster serait passé d’un véhicule électrique conventionnel hautes performances à une toute nouvelle hypercar en fibre de carbone après que Tesla eut abandonné une approche alternative reposant sur des composants de la Model S Plaid.