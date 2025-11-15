 Aller au contenu principal
Tesla demande à ses fournisseurs d'éviter les pièces fabriquées en Chine pour les voitures américaines, selon le WSJ
information fournie par Reuters 15/11/2025 à 09:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O demande désormais à ses fournisseurs d'exclure les composants fabriqués en Chine dans la fabrication de ses voitures aux États-Unis, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.

Tesla et ses fournisseurs ont déjà remplacé certains composants fabriqués en Chine par des pièces fabriquées ailleurs. Tesla vise à remplacer tous les autres composants par des pièces fabriquées en dehors de la Chine d'ici un an ou deux, indique le rapport, citant des personnes au fait de la situation.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
404,3500 USD NASDAQ +0,59%
