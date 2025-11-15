Tesla demande à ses fournisseurs d'éviter les pièces fabriquées en Chine pour les voitures américaines, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport du journal et du contexte à partir du paragraphe 2)

Tesla TSLA.O demande désormais à ses fournisseurs d'exclure les composants fabriqués en Chine dans la fabrication de ses voitures aux États-Unis, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.

Le constructeur automobile dirigé par Elon Musk et ses fournisseurs ont déjà remplacé certains composants fabriqués en Chine par des pièces fabriquées ailleurs. Tesla vise à remplacer tous les autres composants par des pièces fabriquées en dehors de la Chine d'ici un an ou deux, indique le rapport, citant des personnes au fait de la situation.

Les dirigeants de Tesla ont dû faire face à l'incertitude provoquée par la fluctuation des tarifs douaniers dans la bataille commerciale entre les États-Unis et la Chine, ce qui a empêché le constructeur automobile de formuler une stratégie cohérente en matière de prix, a ajouté le Journal.

Ces deux dernières années, Tesla a augmenté la proportion de pièces provenant d'Amérique du Nord pour ses usines américaines après les menaces croissantes de tarifs douaniers, a rapporté Reuters en avril.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Au début du mois, les données de la China Passenger Car Association ont montré que les ventes de véhicules électriques fabriqués par Tesla en Chine ont chuté de 9,9 % à 61 497 unités en octobre par rapport à l'année précédente, inversant ainsi la hausse de 2,8 % enregistrée en septembre.

Les ventes des véhicules Model 3 et Model Y du constructeur automobile américain fabriqués dans sa "gigafactory" de Shanghai, y compris les exportations vers l'Europe, l'Inde et d'autres marchés, ont chuté de 32,3 % par rapport à septembre.

Les tensions géopolitiques entre les deux superpuissances ont laissé les dirigeants automobiles en mode triage tout au long de 2025. Les tarifs douaniers en dents de scie du président américain Donald Trump et les accès de panique de l'industrie face aux goulots d'étranglement potentiels des terres rares et aux pénuries de puces informatiques ont amené les constructeurs automobiles à repenser leurs liens avec la Chine, qui est depuis longtemps une source importante de pièces détachées et de matières premières.

En début de semaine, General Motors GM.N a demandé à plusieurs milliers de ses fournisseurs d'éliminer de leurs chaînes d'approvisionnement les pièces provenant de Chine .