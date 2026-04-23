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Tesla crée 1 000 nouveaux emplois en Allemagne pour répondre à la demande de la Model Y
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 11:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O va créer 1 000 nouveaux emplois dans sa gigafactory allemande d'ici à la fin juin afin d'augmenter la production hebdomadaire d'environ 20% à partir du troisième trimestre, a déclaré jeudi un porte-parole.

Cette décision est une réponse directe à la demande accrue pour le modèle Y, et le recrutement pour l'usine de Gruenheide, près de Berlin, devrait commencer en mai, a ajouté le porte-parole.

Dans le cadre de l'augmentation de la production, environ 500 employés sous contrat temporaire devraient être embauchés définitivement dans le courant de l'année.

Le porte-parole a indiqué que, séparément, une recherche de plusieurs centaines de nouveaux employés a été lancée pour la production de cellules de batteries, qui devrait commencer au premier semestre 2027.

L'usine de Gruenheide, qui emploie environ 11 500 personnes, est la seule gigafactory de Tesla en Europe, un marché où le pionnier américain des véhicules électriques a vu sa part de marché diminuer.

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