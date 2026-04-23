SK Hynix, fournisseur de Nvidia, multiplie par plus de cinq ses bénéfices au premier trimestre et répond aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation au paragraphe 2 et d'un chiffre d'affaires au paragraphe 5)

Le groupe sud-coréen SK Hynix

000660.KS a enregistré jeudi un bénéfice d'exploitation record au premier trimestre, multiplié par plus de cinq , le boom de l'intelligence artificielle ayant entraîné une forte demande pour les puces mémoires conventionnelles et avancées.

"L'IA évolue de la formation de grands modèles au stade de l'IA agentique, qui effectue de manière répétée des inférences en temps réel dans divers environnements de service, la base de la demande de mémoire s'étend à la fois à la DRAM et à la flash NAND", a déclaré SK Hynix dans un communiqué.

Le fournisseur de Nvidia NVDA.O a déclaré un bénéfice d'exploitation de 37,6 billions de wons (25,42 milliards de dollars) pour la période janvier-mars, en hausse par rapport aux 7,4 billions de wons de l'année précédente .

Ce chiffre est conforme aux prévisions de 37,9 billions de wons de LSEG SmartEstimate, qui privilégie les analystes les plus précis.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 198 % pour atteindre 52,6 billions de wons.

(1 $ = 1 478,8600 wons)