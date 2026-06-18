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Tesco-La croissance des ventes en GB ralentit au T1
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 09:01

Tesco TSCO.L a annoncé jeudi que la croissance de son chiffre d'affaires sous-jacent au Royaume-Uni avait ralenti au premier trimestre, mais le plus grand distributeur alimentaire britannique a dit continuer à gagner des parts de marché et maintenir inchangées ses prévisions de bénéfice annuel.

L'impact de la guerre en Iran sur les prix de l'énergie, avec ses répercussions sur les dépenses de consommation, vient s'ajouter aux défis auxquels sont confrontés le secteur de la grande distribution britannique et l'économie dans son ensemble.

Tesco, qui détient plus de 28% du marché britannique de l'alimentation, a indiqué que ses ventes à périmètre constant au Royaume-Uni avaient progressé de 1,8% au cours des 13 semaines closes le 30 mai, un chiffre inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur une moyenne de 2,3%, et à la croissance de 3,1% enregistrée au trimestre précédent.

"Le conflit au Moyen-Orient continue de susciter de l’incertitude chez les clients", a déclaré Tesco.

Le détaillant devait faire face à une base de comparaison difficile, les ventes à périmètre constant au Royaume-Uni ayant progressé de 5,1% il y a un an, soutenues par des conditions météorologiques favorables.

Tesco a maintenu ses prévisions de résultat d'exploitation ajusté compris entre 3,0 et 3,3 milliards de livres sterling (3,47 à 3,81 milliards d'euros) pour son exercice se terminant fin février 2027, contre 3,152 milliards de livres sterling enregistrés en 2025/26.

Avant la publication des résultats de jeudi, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 3,25 milliards de livres sterling pour l’exercice 2026/27.

L'action Tesco a progressé de 15% au cours de l'année écoulée.

(Rédigé par James Davey; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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