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Tereos voit la production UE du sucre tomber à un plus bas de 38 ans
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 11:22
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Vue aérienne de la sucrerie Tereos à Escaudœuvres

Vue aérienne de la sucrerie Tereos à Escaudœuvres

Le premier ‌producteur français de sucre Tereos a dit mercredi ​que la production européenne de sucre devrait tomber en 2026-2027 à son niveau le plus bas depuis ​38 ans en raison de l'impact de la sécheresse et ​des canicules à répétition qui ⁠ont caractérisé cet été.

"Même si la situation ‌peut être hétérogène en fonction des zones géographiques, les derniers prélèvements réalisés (...) indiquent que ​les rendements sont, ‌à date, en retrait de plus ⁠de 20% par rapport à la campagne précédente (jusqu’à 50-60% sur certains territoires) et de 15% sur la ⁠moyenne des ‌cinq dernières campagnes", précise le groupe dans ⁠un communiqué.

"La récolte 2026-27 s'annonce parmi les ‌plus faibles depuis de 38 ans, entraînant ⁠des tensions sur les disponibilités", poursuit Tereos, ⁠ajoutant cependant ‌que les prix de vente commençaient à se redresser ​du fait notamment ‌de cette production tendue.

"Cette tendance pourrait se renforcer et aller au-delà de ​cette seule campagne, du fait de la baisse continue depuis trois ans des surfaces ⁠betteravières en France et en Europe et du peu de moyens de production à disposition des agriculteurs pour s'adapter au changement climatique", dit encore le groupe.

(Gus Trompiz, Version française Benoit Van Overstraeten, édité ​par Augustin Turpin)

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