TeraWulf signe un contrat majeur avec Anthropic pour un centre de données d'IA

TeraWulf a annoncé la signature d'un bail de vingt ans avec Anthropic pour l'exploitation d'un centre de données dédié à l'intelligence artificielle dans le Kentucky. Située à Hawesville, l'installation disposera d'une capacité d'environ 400 mégawatts, avec une mise en service progressive prévue à partir du second semestre 2027. L'accord a été salué par les investisseurs, l'action TeraWulf gagnant plus de 15% avant l'ouverture de Wall Street.

Selon l'entreprise, ce contrat devrait générer près de 19 milliards de dollars de revenus sur sa durée initiale. Le directeur général Paul Prager estime qu'il valide la stratégie de diversification du groupe et lui assure une source de revenus stable auprès de l'un des principaux acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle. Cette opération renforce la transformation de TeraWulf, qui s'éloigne progressivement du minage de cryptomonnaies pour se concentrer sur les infrastructures de calcul destinées à l'IA.

En parallèle, TeraWulf a annoncé la cession de sa participation de 50% dans un centre de données de 168 mégawatts situé à Abernathy, au Texas, à un consortium d'investisseurs dirigé par Fluidstack. Cette réorientation stratégique semble convaincre les marchés : depuis le début de l'année, le titre de l'entreprise a progressé de plus de 80%, porté par l'essor des investissements dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.