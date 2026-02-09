 Aller au contenu principal
Terawulf et Cipher Mining font un bond en avant alors que Morgan Stanley commence à attribuer une note de "surpondération"
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions des mineurs de bitcoin s et des développeurs de centres de données Terawulf WULF.O et Cipher Mining CIFR.O augmentent respectivement de 9,5 % et de 7,7 %, après que Morgan Stanley ait commencé à les couvrir avec une note de "surpondération"

** Nous voyons des signes d'une volonté croissante parmi les acteurs clés de l'IA de payer des primes plus élevées liées au « délai d'accès à l'énergie » sous la forme d'avantages économiques de plus en plus importants pour les sociétés de bitcoins, en utilisant leur accès à l'énergie pour servir les développeurs de DC", ont déclaré les analystes de MS dans une note

** Nous ne reflétons pas encore la création de valeur de la dernière transaction de HUT dans nos hypothèses d'évaluation - MS

** Hut 8 HUT.O a signé en décembre un accord évalué à environ 7 milliards de dollars pour louer un centre de données en Louisiane, impliquant des partenariats avec le développeur de modèles d'IA Anthropic et le fournisseur d'infrastructure Fluidstack

** Les actions de Mara Holdings MARA.O sont restées stables alors que MS a commencé avec une note de "sous-pondération"; les analystes disent que MARA est moins susceptible de poursuivre les transactions bitcoin-vers-DC, et que l'économie du minage de bitcoins s'est considérablement dégradée

** Au cours de la dernière année, WULF a augmenté de 215 %, CIFR de 168 %, MARA a baissé de 50 %

