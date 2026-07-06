TeraWulf en forte hausse après la signature d'un bail de 20 ans avec Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - ** Les actions de la société d'infrastructures d'IA TeraWulf WULF.O s'envolent de 15,5 % à 24,50 dollars avant l'ouverture du marché

** La société signe un bail de 20 ans avec Anthropic sur son campus Justified Data, dans le Kentucky

** La société indique que ce bail devrait générer environ 19 milliards de dollars de chiffre d’affaires contractuel au cours de la durée initiale

** La société accepte de céder sa participation de 50,1 % dans la coentreprise Abernathy à un groupe d’investisseurs mené par Fluidstack

** À la clôture précédente, l'action affichait une hausse d'environ 85 % depuis le début de l'année