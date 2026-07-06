TeraWulf conclut un contrat de location de centres de données d'une valeur de 19 milliards de dollars avec Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions au paragraphe 1)

TeraWulf WULF.O a annoncé lundi avoir signé un bail de 20 ans avec Anthropic portant sur une infrastructure de centre de données, un accord qui devrait générer environ 19 milliards de dollars de chiffre d’affaires contractuel, ce qui a fait grimper les actions du mineur de bitcoins de plus de 10 % en début de séance.

Cet accord garantit à TeraWulf des revenus récurrents à long terme provenant d’un client du secteur de l’IA, alors que la société s’éloigne de sa dépendance vis-à-vis du minage de bitcoins, une transition qui, selon les déclarations de la société en mai, allait de plus en plus orienter ses activités.

Voici quelques détails:

* Le contrat de location conclu avec Anthropic porte sur un campus dédié à l’infrastructure d’IA, situé sur le site « Justified Data » de TeraWulf à Hawesville, dans le Kentucky.

* Ce campus prendra en charge environ 401 mégawatts de charge informatique critique, la mise en service de la capacité initiale étant prévue au second semestre 2027 et celle de la pleine capacité début 2028.

* Par ailleurs, TeraWulf a accepté de céder sa participation de 50,1 % dans la coentreprise Abernathy à un groupe d’investisseurs mené par son partenaire Fluidstack.

* Cette cession permet à TeraWulf de monétiser son investissement d’environ 450 millions de dollars avec une plus-value par rapport au capital investi et de dégager des fonds pour des projets d’infrastructure d’IA détenus à 100 %.

* À la clôture précédente, l’action TeraWulf avait progressé d’environ 85 % depuis le début de l’année.