TeraWulf bénéficie d'une garantie de crédit de Google pour le projet de centre de données d'Anthropic

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Le développeur de centres de données TeraWulf WULF.O a annoncé mercredi avoir conclu un accord de garantie de crédit avec Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , afin de répondre aux besoins de financement de son projet de centre de données mené en collaboration avec Anthropic, le créateur de Claude.

La société a également annoncé la conclusion d’un accord élargi avec l’entreprise de construction et d’ingénierie Fluor Enterprises pour le développement du site du centre de données à Hawesville, dans le Kentucky.

Cet accord de crédit avec Google illustre une fois de plus la manière dont les grandes entreprises technologiques fournissent des soutiens financiers et des garanties de plusieurs milliards de dollars pour aider les petites entreprises spécialisées dans l’IA, notamment les “néoclouds” et les développeurs de centres de données, à financer la mise en place de leurs coûteuses infrastructures d’IA.

En juillet, TeraWulf avait signé un bail de 20 ans avec Anthropic portant sur une infrastructure de centre de données. Cet accord devrait générer environ 19 milliards de dollars de chiffre d’affaires contractuel pour TeraWulf, qui fait partie d’un groupe d’entreprises passant de l’exploitation minière de bitcoins à la fourniture d’infrastructures d’IA essentielles, dans un contexte de demande en plein essor.

“Un solide soutien en matière de crédit de qualité “investment grade” renforce le profil de financement du projet et notre capacité à obtenir des emprunts à long terme à des conditions compétitives”, a déclaré Patrick Fleury, directeur financier de TeraWulf.

Le campus devrait prendre en charge environ 401 mégawatts de charge informatique critique, la mise en service de la capacité initiale étant prévue au second semestre 2027.

L’action TeraWulf a reculé d’environ 3 % en pré-ouverture, dans un contexte de baisse générale des titres liés aux centres de données d’IA, les investisseurs évaluant la possibilité d’un durcissement de la réglementation après la prise de contrôle du Congrès par les démocrates.