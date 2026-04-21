TERACT : offre publique de retrait ouverte du 22 avril au 13 mai 2026

* Offre publique de retrait sur actions TERACT et BSAR B, portée par InVivo Group via Société Générale, en concert avec Imanes, Palizer Investment, NJJ Capital et Combat Holding. * Période d’ouverture fixée du 22 avril 2026 au 13 mai 2026 inclus.

* Mise en place d’une procédure d’apport semi-centralisée sur Euronext Paris. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. TERACT SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/8056441797A2330BD162D06BA7D77D84A4CDFB0C