TERACT met à disposition note en réponse à offre de retrait à 3,12 EUR par action

* Offre publique de retrait visant actions ordinaires et BSAR B de Teract, avec perspective de retrait obligatoire si conditions réunies. * Prix proposé fixé à 3,12 EUR par action ordinaire. * BSAR B valorisés 0,0039 EUR par instrument. * Durée annoncée de 15 jours de négociation. * Note en réponse et document d’informations (juridiques, financières, comptables) mis à disposition le 20 avril 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. TERACT SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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