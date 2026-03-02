Tengizchevroil déclare que la production de pétrole à Tengiz n'a pas encore atteint sa pleine capacité, rapporte Interfax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le consortium Tengizchevroil du Kazakhstan a déclaré lundi que la production de pétrole du gisement de Tengiz n'avait pas encore atteint sa pleine capacité, a rapporté l'agence de presse russe Interfax.
