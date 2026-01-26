Tengizchevroil annonce le redémarrage progressif de la production de Tengiz

Tengizchevroil, qui exploite le gisement pétrolier géant de Tengiz au Kazakhstan, a déclaré lundi qu'il redémarrait progressivement la production du gisement et qu'il s'efforçait d'augmenter graduellement la production après qu'un incendie dans une unité de production d'énergie a provoqué une panne.