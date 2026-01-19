Tengizchevroil annonce l'arrêt temporaire de la production de pétrole dans le vaste gisement de Tengiz au Kazakhstan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de pétrole kazakh Tengizchevroil (TCO) CVX.N , dirigé par Chevron, a déclaré lundi qu'il avait temporairement interrompu la production de pétrole dans les champs pétrolifères de Tengiz et Korolev en raison d'un "problème qui a affecté certains des systèmes de distribution d'électricité du site".

La société s'efforce d'identifier la cause profonde du problème et de remédier à ses effets, a déclaré Tengizchevroil.