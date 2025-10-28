Tenet Healthcare en baisse après des résultats trimestriels sur fond d'attentes élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions de l'opérateur hospitalier Tenet Healthcare THC.N chutent de 5,5 % à 204,23 $

** La société relève ses prévisions de revenus pour 2025 dans une fourchette de 21,15 milliards de dollars à 21,35 milliards de dollars, contre 20,95 milliards de dollars à 21,25 milliards de dollars précédemment

** Cependant, les analystes avaient

** "Nous ne serions pas surpris si les actions se négociaient en dents de scie aujourd'hui suite aux résultats" - Guggenheim Securities

** L'incertitude concernant l'amélioration des subventions fiscales pour les primes et l'impact sur le remboursement et l'inscription dans les échanges existe toujours" - Saum Sutaria, directeur général, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes

** THC annonce un bénéfice ajusté de 3,7 $/action pour le troisième trimestre, contre une estimation de 3,29 $/action par les analystes - données compilées par LSEG **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 62,5 % depuis le début de l'année