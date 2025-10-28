 Aller au contenu principal
Tenet Healthcare en baisse après des résultats trimestriels sur fond d'attentes élevées
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 17:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions de l'opérateur hospitalier Tenet Healthcare THC.N chutent de 5,5 % à 204,23 $

** La société relève ses prévisions de revenus pour 2025 dans une fourchette de 21,15 milliards de dollars à 21,35 milliards de dollars, contre 20,95 milliards de dollars à 21,25 milliards de dollars précédemment

** Cependant, les analystes avaient

** "Nous ne serions pas surpris si les actions se négociaient en dents de scie aujourd'hui suite aux résultats" - Guggenheim Securities

** L'incertitude concernant l'amélioration des subventions fiscales pour les primes et l'impact sur le remboursement et l'inscription dans les échanges existe toujours" - Saum Sutaria, directeur général, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes

** THC annonce un bénéfice ajusté de 3,7 $/action pour le troisième trimestre, contre une estimation de 3,29 $/action par les analystes - données compilées par LSEG **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 62,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TENET HEALTHCARE
204,680 USD NYSE -5,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

