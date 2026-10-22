Tendance baissière en Europe : flux continu de résultats d'entreprises

Les Bourses européennes devraient reculer à l'ouverture de la séance ce jeudi. La nouvelle pluie de résultats d'entreprises dictera la tendance à plus de 30 minutes de l'ouverture des marchés (FDJ United, Fnac Darty, Ipsen, Maurel & Prom, Nexans, Thales). Les investisseurs restent toujours vigilants aux tensions incessantes au Moyen-Orient. Le CAC 40 devrait céder 0,68%. Londres et Francfort sont attendus en repli respectivement de 0,43% et de 0,80%.

La saison des résultats bat son plein

Les investisseurs ne manqueront pas de réagir aux nombreuses publications de résultats à Paris et en Europe.

Fnac Darty a enregistré un chiffre d'affaires de 6,97 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2026, en hausse de 1,1% à données comparables. Au 3e trimestre, l'activité a progressé de 1,8%, à 2,51 MdsEUR, soutenue par le dynamisme du reste de l'Europe ( 5%), tandis que la France a cédé du terrain (-0,4%).

ID Logistics a dégagé un chiffre d'affaires de 1,177 MdEUR au 3e trimestre 2026, en progression de 25,6% sur un an. A données comparables, la croissance atteint 25%, après 22,6% au 2e trimestre et 17,2% au 1er trimestre.

Au cours des neuf premiers mois de l'année 2026, FDJ United a réalisé un chiffre d'affaires de 2,576 MdsEUR, en recul de 5,6% sur un an. Au seul 3e trimestre, le chiffre d'affaires a diminué de 8,1%, à 794 MEUR, Pour 2026, le groupe anticipe désormais une diminution du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% contre 1-3%. Le spécialiste des jeux d'argent prévoit néanmoins de maintenir sa marge d'EBITDA courant autour de 23%, grâce à sa maîtrise des coûts.

Ipsen affiche un chiffre d'affaires de 3,364 MdsEUR au titre des neuf premiers mois de 2026, en croissance de 23% en données publiées et de 24,6% à TCC, dont 1 173,9 MEUR sur le seul 3e trimestre, en progression de 28,3% en données publiées et de 26,7% à TCC. Compte tenu de sa forte performance sur cette période, Ipsen indique revoir à nouveau à la hausse ses objectifs pour 2026, tablant ainsi sur une croissance du chiffre d'affaires d'environ 23% à TCC (taux de change constants) et une marge opérationnelle des activités d'environ 39% du chiffre d'affaires.

Nexans annonce un chiffre d'affaires standard de 4,946 MdsEUR sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 10,1% sur un an, dont 3,9% de croissance organique, 5,6% d'effet de périmètre grâce aux acquisitions et 0,6% d'effet de change. Les activités d'électrification ont enregistré une hausse de 12,9% sur les neuf premiers mois de 2026, dont 5,3% de croissance organique et 6,6% d'effet de périmètre. Au 3e trimestre, leur croissance organique s'est établie à 7,1% et l'effet de périmètre à 10,9% grâce aux acquisitions. Nexans confirme ses perspectives pour l'ensemble de 2026, telles que relevées en juillet, avec un EBITDA ajusté compris entre 770 et 840 MEUR et un flux de trésorerie disponible compris entre 235 et 325 MEUR, ainsi que son engagement envers les objectifs présentés lors du Capital Markets Day 2024.

Thales enregistre une dynamique commerciale soutenue, avec des prises de commandes s'établissant à 19,1 MdsEUR, en hausse de 14% ( 15% en variation organique). Le groupe de défense affiche une solide progression du chiffre d'affaires : 7,6% ( 8,1% en variation organique) à 16,4 MdsEUR. Il confirme l'intégralité des objectifs 2026 : la croissance organique du chiffre d'affaires étant désormais attendue dans la borne haute de l'objectif précédemment communiqué ( 6 à 7%), voire au-delà.

Hermès a généré un chiffre d'affaires consolidé du groupe à fin septembre 2026 de 12,3 MdsEUR, en croissance de 6% à taux de change constants et de 3% à taux de change courants par rapport à la même période en 2025. L'Amérique, le Japon et l'Europe hors France réalisent des progressions particulièrement dynamiques. Les ventes du 3e trimestre sont équivalentes à celles du 2e trimestre et atteignent 4,1 MdsEUR, soit une croissance de 4% à taux de change constants et de 6% à taux de change courants. Toutes les régions sont en progression, à l'exception du Moyen-Orient, malgré la dégradation du contexte macroéconomique et géopolitique.

Ailleurs en Europe, Moncler a publié un chiffre d'affaires de 606 MEUR au 3e trimestre, supérieur aux 597 MEUR attendus par les analystes, mais globalement stable à taux de change constants. Le groupe italien de luxe a enregistré un recul de 1% de ses ventes, pénalisées notamment par la faiblesse des dépenses touristiques en Europe. Par zone géographique, les performances restent contrastées, avec une baisse de 8% des ventes en Europe, tandis que les Amériques affichent une progression limitée à 2%. L'Asie conserve une dynamique plus favorable, avec une croissance d'environ 5%.

L'Arabie saoudite toujours ciblée

Au-delà de ces nouvelles publications de résultats d'entreprises, l'actualité internationale prédomine, marquée par la persistance des tensions au Moyen-Orient.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a mis en garde l'Égypte contre toute intervention militaire au Yémen aux côtés de l'Arabie saoudite face aux Houthis. Il considère qu'une ingérence étrangère compliquerait la résolution du conflit Iran-Etats-Unis.

Sur le terrain militaire, une attaque contre l'aéroport international Roi Fahd à Dammam, dans l'est de l'Arabie saoudite, a fait un mort et huit blessés mercredi soir, a annoncé l'Autorité générale de l'aviation civile du pays.

Le Département d'Etat américain a ordonné hier le départ des employés "non essentiels" de son ambassade à Riyad, et de leurs familles, alors que le royaume est visé par des attaques quasi-quotidiennes des Houthis yéménites pro-iraniens.

Dans ce contexte géopolitique délétère au Moyen-Orient, les cours du pétrole sont orientés à la hausse avant 8h30. Le baril de Brent gagne 2,44% à 111,47 dollars. Le WTI américain progresse de 2,16% à 99,25 USD.

Au sujet de l'or noir, Emmanuel Macron a quitté Riyad réussissant à obtenir l'engagement des autorités saoudiennes d'étendre aussi longtemps "que nécessaire" les quantités supplémentaires de diesel promises, s'élevant à hauteur de 95 000 tonnes par mois pour octobre et novembre.

Le président français aurait aussi sécurisé la livraison de 200 000 tonnes de diesel par mois aux Emirats et Bahreïn, soit un total équivalent à plus de 10% de la consommation mensuelle du pays.

Par ailleurs, l'uranium fait l'objet de tensions entre Iraniens et Américains. selon la télévision d'État, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de Téhéran, Mohsen Rezaï, a déclaré mardi au chef de l'armée pakistanaise (dont le pays joue le rôle de médiateur dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis) que l'Iran n'autoriserait aucune sortie d'uranium enrichi du territoire. "Pas même une infime quantité de matières nucléaires enrichies ne quittera l'Iran. Elles constituent un atout majeur et une richesse nationale pour le peuple iranien", a t-il affirmé

France : le taux à 10 ans franchit les 5 %

Sur le marché obligataire, l'écart de taux sur la dette française a frôlé hier les 160 points de base et atteint un nouveau sommet depuis 15 ans. Pour la première fois depuis 2002, le taux d'emprunt à 10 ans de la France a dépassé la barre des 5%, sous la pression conjuguée des turbulences politiques et des inquiétudes budgétaires. Le déclencheur immédiat est politique : les violentes manifestations du week-end, qui ont dégénéré en émeutes dans plusieurs villes françaises, ont ravivé les doutes des investisseurs sur la capacité du gouvernement à mener à bien son programme de consolidation budgétaire. Le projet de loi de finances 2027, en plein examen parlementaire, cristallise ces craintes.

Avant 8h30, sur le marché des changes, l'euro gagne 0,11% à 1,1245 dollar.