Tencent lève 5,7 milliards de dollars grâce à une émission obligataire, alors que la demande résiste à l'examen minutieux lié à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour sur le montant final de l'opération, les conditions de lancement, la tarification et l'état des carnets de commandes tout au long du processus)

* Le montant total des carnets de commandes a dépassé quatre fois le montant final de l’émission

* Les carnets de commandes en dollars ont dépassé 7,4 milliards de dollars

* Les carnets de commandes en yuan offshore (obligations «dim sum») ont dépassé 105 milliards de yuans

* Les dépenses d'investissement du premier semestre ont plus que doublé pour atteindre 96,3 milliards de yuans

par Yantoultra Ngui et Ankur Banerjee

Tencent Holdings 0700.HK a levé environ 5,7 milliards de dollars mardi grâce à des émissions obligataires en dollars américains et en yuan offshore, attirant des ordres d’investisseurs cumulés de plus de 23 milliards de dollars, alors même que les inquiétudes liées aux dépenses en intelligence artificielle secouaient les marchés mondiaux.

Le géant technologique chinois a vendu 1,3 milliard de dollars d’obligations à 10 ans et 500 millions de dollars d’obligations à 20 ans sur le marché du dollar américain, ainsi que 20 milliards de yuans (2,99 milliards de dollars) d’obligations à 10 ans et 6 milliards de yuans d’obligations en yuan offshore (ou « dim sum ») à 30 ans, selon les fiches techniques mises à jour.

Le montant total des ordres reçus a représenté plus de quatre fois le montant final de l’émission. Tencent devait initialement lever au moins 4 ,5 milliards de dollars , avait déclaré lundi à Reuters une source directement informée de l’opération.

Tencent prévoit d’utiliser le produit de l’émission à des fins générales de l’entreprise, selon la fiche de conditions de l’opération, et ce nouvel emprunt intervient alors que la société accroît ses investissements dans les infrastructures et les produits liés à l’IA.

Cette levée de fonds intervient alors que les entreprises technologiques du monde entier lèvent des milliards de dollars pour financer leurs investissements dans l’IA , bien que les investisseurs se montrent désormais plus sélectifs vis-à-vis des entreprises qui financent des infrastructures d’IA coûteuses dans un contexte de hausse des coûts d’emprunt.

Les actions des fournisseurs d’IA ont subi une forte pression à la vente mardi, alors que les inquiétudes grandissent concernant les risques liés à la concurrence dans le secteur et que la hausse des taux d’intérêt pèse sur les emprunts liés à l’IA et sur la frénésie de dépenses.

Malgré ces inquiétudes, la demande des investisseurs pour les obligations en dollars américains à 10 et 20 ans de Tencent a dépassé 7,4 milliards de dollars, dont 1,576 milliard de dollars d’intérêts provenant des co-chefs de file, selon une fiche de conditions mise à jour publiée mardi.

Les carnets de commandes pour les obligations en yuan offshore à 10 et 30 ans, ou « dim sum », ont dépassé 105 milliards de yuans, indiquent ces fiches.

La société s’était tournée pour la dernière fois vers le marché obligataire en juin, levant environ 4,66 milliards de dollars grâce à des obligations libellées en dollars et en yuans.

Ce retour aussi rapide sur le marché obligataire suggère que des capitaux restent disponibles pour l’IA, en particulier pour les entreprises disposant de flux de trésorerie solides, de bilans sains et de plans de monétisation crédibles, a déclaré Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments.

« Nous observons un changement de sentiment plus marqué concernant le rythme des dépenses en IA, les investisseurs considérant de plus en plus la disponibilité des financements et le coût du capital comme des freins potentiels à une nouvelle accélération des investissements dans l’IA. »

Tencent n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant son émission obligataire.

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DOUBLENT

L'action Tencent a clôturé en baisse de0 , 1 % mardi, sous-performant la hausse de 0,3 % de l'indice de référence Hang Seng .HSI . L'indice Hang Seng Tech .HSTECH a chuté de près de 0,8 %. L'action Tencent a perdu environ 29 % depuis le début de l'année.

Tencent a lancé ses obligations en dollars à 10 ans, d’un montant de 1,3 milliard de dollars, à 90 points de base au-dessus des bons du Trésor américain comparables, ainsi que ses obligations à 20 ans, d’un montant de 500 millions de dollars, à 115 points de base au-dessus des bons du Trésor, soit une réduction de 25 points de base par rapport aux indications initiales, qui s’établissaient respectivement à environ 115 et 140 points de base, selon les documents.

La société a fixé le taux de ses obligations à 10 ans, d’un montant de 20 milliards de yuans, à 2,40 %, et celui de ses obligations à 30 ans, d’un montant de 6 milliards de yuans, à 3,00 %, soit dans les deux cas 50 points de base en dessous des fourchettes de rendement initiales, respectivement d’environ 2,90 % et 3,50 %, selon les documents.

Les dépenses d’investissement de Tencent ont plus que doublé au premier semestre 2026, passant de 45,9 milliards de yuans un an plus tôt à 96,3 milliards de yuans, selon ses documents d’émission. Ces dépenses comprenaient du matériel informatique, des logiciels et des centres de données.

Les obligations devraient être notées A1 par Moody's et A+ par S&P. Tencent est noté A1 par Moody's, A+ par S&P et A par Fitch, selon la fiche de conditions.

JPMorgan JPM.N , Goldman Sachs GS.N , HSBC HSBA.L et Morgan Stanley MS.N sont les coordinateurs mondiaux conjoints de l'émission d'obligations en dollars de Tencent, comme l'indique la fiche de conditions.

L’ICBC (, Asia), la Banque agricole de Chine, la Banque de Chine, la Banque des communications, la Banque de construction de Chine, CITIC Securities, HSBC et JPMorgan coordonnent la vente de yuans offshore, selon cette fiche.

(1 $ = 6,6937 yuans renminbi chinois)