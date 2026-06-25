Tempus AI en hausse grâce à une collaboration dans le domaine de la recherche sur les cancers rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** L'action de Tempus AI ( TEM.O ), société spécialisée dans la médecine de précision basée sur l'IA, progresse de 3,7 % à 53,85 dollars

** La société annonce un partenariat de recherche avec Angiosarcoma Awareness, une association caritative dirigée par des patients qui se consacre au soutien des malades et au financement de la recherche sur l’angiosarcome

** L’angiosarcome est un cancer rare et agressif qui prend naissance dans les cellules tapissant les vaisseaux sanguins; environ 1 000 personnes en sont diagnostiquées chaque année aux États-Unis, précise la société

** La société précise que cette collaboration s’appuiera sur environ 600 dossiers anonymisés relatifs à l’angiosarcome, comprenant des données de séquençage d’ADN et d’ARN, ainsi que des informations cliniques lorsque celles-ci sont disponibles

** L’entreprise précise que cet ensemble de données est l’un des plus importants ensembles de données moléculaires connus sur l’angiosarcome et qu’il pourrait aider à identifier des schémas pathologiques et des pistes thérapeutiques potentielles

** Même avec la progression de la séance, l'action TEM a reculé de 7,6 % depuis le début de l'année