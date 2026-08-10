Lutte anti-drones : l'Allemagne muscle siginificativement ses capacités après l'incident de Leipzig

La semaine dernière, un drone aurait percuté un avion-cargo ukrainien sur l'aéroport de Leipzig, sans que son explosif ne détone, selon la presse.

Un enquêteur à l'aéroport de Leipzig, en Allemagne, le 5 août 2026. ( dpa / HENDRIK SCHMIDT )

Confronté à un "scénario d'attaque hybride" à l'aéroport de Leipzig , la semaine dernière, l'Allemagne va considérablement renforcer ses capacités de lutte anti-drones, en doublant notamment les effectifs de son unité de police dédiée, a indiqué lundi 10 août le ministère allemand de l'Intérieur.

"Le ministre (de l'Intérieur, Alexander Dodrindt) ordonnera aujourd'hui à la police fédérale de porter à 300 le nombre des forces spéciales engagées dans l'unité anti-drones", a déclaré une porte-parole du ministère, Sonja Kock, lors d'un point presse régulier du gouvernement allemand à Berlin. Jusqu'ici, cette unité employait environ 130 personnes, selon le site du gouvernement allemand.

Le nombre de sites dédiés à la défense contre les drones passera également de quatre à huit pour "être présents autant que possible sur l'ensemble du territoire allemand, afin de pouvoir intervenir rapidement et avec flexibilité en cas de besoin", a ajouté Sonja Kock.

Par ailleurs, le 18 août prochain, sera inauguré un nouveau centre pour étudier, développer et tester des technologies pour la sécurité des drones, a-t-elle continué. Ce centre, situé à Hecklingen, à quelque 200 km à l'ouest de Berlin, est mis en place en coopération avec les ministères de l'Intérieur et de la Recherche, ainsi que le centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique (DLR).

"Nouvelle dimension de menace"

Depuis la découverte dans la nuit de mardi à mercredi d'un drone explosif à l'aéroport de Leipzig, le gouvernement allemand est en alerte face à ce qu'il considère comme une "nouvelle dimension de menace" et un possible "scénario d'attaque hybride" sans avoir désigné pour le moment un suspect précis, tout en parlant néanmoins d'une implication possible de "puissances étrangères" .

Plusieurs personnalités en Allemagne, dont l'ambassadeur ukrainien à Berlin, ont désigné la Russie comme le suspect principal.

Selon l'hebdomadaire allemand Die Zeit paru lundi, le drone explosif de Leipzig aurait volé directement en direction d'un avion-cargo ukrainien. Le journal fonde ses affirmations notamment sur des images d'une caméra de surveillance montrant le drone percutant vers 19h30 une aile d'un avion de type Antonov . Des traces sur une aile de l’Antonov confirment le déroulement supposé de cet incident, écrit le journal. La raison pour laquelle l'explosif n'a pas détoné reste encore inconnue.

Situé dans l'ex-RDA, l'aéroport de Leipzig-Halle joue un rôle central dans le transport de biens militaires, notamment ceux de l'armée allemande et des alliés de l'Otan.