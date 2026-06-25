(Actualisé avec Bio-Techne et Taysha Gene Therapies)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,23% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,73% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 2,17% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les résultats accompagnés des prévisions de Micron Technology et Qualcomm, publiés mercredi soir, ont mis en évidence une forte demande en infrastructures IA, faisant rebondir les valeurs après la vague de ventes observée en début de semaine.

En avant-Bourse, l'action Micron MU.O bondit de 17%, tandis que le titre Qualcomm QCOM.O grimpe de 12%.

Dans le sillage des semi-conducteurs européens, les autres valeurs américaines du secteur devraient également bénéficier des publications des deux géants.

En pré-ouverture, SanDisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O ) gagnent entre 8,5% et 13%.

IBM IBM.N a dévoilé jeudi ce que le groupe présente comme la première technologie au monde capable de produire des puces de moins d'un nanomètre, alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour développer des semi-conducteurs capables de gérer des charges de travail d'IA de plus en plus exigeantes.

L'action progresse de plus de 6% avant la cloche.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Tout comme le compartiment européen, les valeurs technologiques américaines devraient profiter des signaux positifs concernant l'IA ressortant des résultats de Micron et Qualcomm.

* AMAZON AMZN.O a annoncé jeudi un investissement supplémentaire de 13 milliards de dollars (11,44 milliards d'euros) d'ici 2030 en Inde afin de développer ses infrastructures d'intelligence artificielle et d'informatique en nuage ("cloud").

* BIO-TECHNE TECH.O - Le géant pharmaceutique et chimique Merck KGaA MRCG.DE a conclu un accord en vue d'acquérir l'entreprise de biotechnologie américaine pour 73 dollars par action en numéraire, a annoncé jeudi le groupe allemand dans un communiqué.

L'action Bio-Techne bondit de 22% en avant-Bourse.

* TAYASHA GENE THERAPIES TSHA.O - L'action de la société de biotechnologie américaine recule de 8,5% avant l'ouverture, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 200 millions de dollars.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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